Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Майк Тайсон здивував вибором місця для бою з Мейвезером

Майк Тайсон здивував вибором місця для бою з Мейвезером

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:31
Бій Майка Тайсона та Флойда Мейвезера пройде в несподіваному місці
Майк Тайсон під час промо поєдинку. Фото: PG/Bauer-Griffin/GC Images

Легендарний Майк Тайсон підтвердив ключові деталі виставкового поєдинку проти Флойда Мейвезера-молодшого, який вже став однією з найбільш обговорюваних подій у світі боксу.

Бійці підписали контракт ще у вересні, а сама організація проєкту покладена на CSI Sports/Fight Sports — компанію, відому масштабними промо-шоу, повідомляє Source of Boxing.

Реклама
Читайте також:

Поєдинок пройде в березні на африканському континенті. Організатори розраховують, що подія приверне світову аудиторію, здатну побити показники навіть найгучніших шоу останніх років. Тайсон залишається однією з головних легенд боксу, а Мейвезер — символом непереможеного рекорду та фінансового успіху, що робить їхню дуель ідеальним комерційним продуктом.

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер (ліворуч) на шоу Джиммі Феллона. Фото: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Тайсон в одному ряду з Алі та Льюїсом

Історія обох спортсменів лише підігріває інтерес: Мейвезер завершив кар'єру 2015 року, але встиг заробити сотні мільйонів у бою з Конором Макгрегором, а Тайсон після довгої перерви повернувся в ринг у виставкових поєдинках: від нічиєї з Роєм Джонсом до сенсаційного поєдинку з блогером Джейком Полом.

Поєдинок в Африці стане не тільки зіткненням двох легенд, а й символом епохи виставкових боїв. Раніше подібний поєдинок провели Мохаммед Алі та Джордж Форман, і те протистояння отримало назву "Rumble in the Jungle". Проте Тайсон — не перший, хто намагається повторити історію Алі. У 2001 році Леннокс Льюїс захистив в Африці титул проти Хасима Рахмана.

Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі став автором історичного рекорду в американській MLS.

У французькому "ПСЖ" визначилися, чи буде Матвій Сафонов гравцем основного складу.

Новий наставник київського "Динамо" Ігор Костюк оновив свій тренерський штаб напередодні важливого матчу.

спорт бокс Тайсон Ф'юрі Флойд Мейвезер Бій Тайсон — Мейвезер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації