Бій Майка Тайсона та Флойда Мейвезера пройде в несподіваному місці

Майк Тайсон під час промо поєдинку. Фото: PG/Bauer-Griffin/GC Images

Легендарний Майк Тайсон підтвердив ключові деталі виставкового поєдинку проти Флойда Мейвезера-молодшого, який вже став однією з найбільш обговорюваних подій у світі боксу.

Бійці підписали контракт ще у вересні, а сама організація проєкту покладена на CSI Sports/Fight Sports — компанію, відому масштабними промо-шоу, повідомляє Source of Boxing.

Поєдинок пройде в березні на африканському континенті. Організатори розраховують, що подія приверне світову аудиторію, здатну побити показники навіть найгучніших шоу останніх років. Тайсон залишається однією з головних легенд боксу, а Мейвезер — символом непереможеного рекорду та фінансового успіху, що робить їхню дуель ідеальним комерційним продуктом.

Флойд Мейвезер (ліворуч) на шоу Джиммі Феллона. Фото: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Тайсон в одному ряду з Алі та Льюїсом

Історія обох спортсменів лише підігріває інтерес: Мейвезер завершив кар'єру 2015 року, але встиг заробити сотні мільйонів у бою з Конором Макгрегором, а Тайсон після довгої перерви повернувся в ринг у виставкових поєдинках: від нічиєї з Роєм Джонсом до сенсаційного поєдинку з блогером Джейком Полом.

Поєдинок в Африці стане не тільки зіткненням двох легенд, а й символом епохи виставкових боїв. Раніше подібний поєдинок провели Мохаммед Алі та Джордж Форман, і те протистояння отримало назву "Rumble in the Jungle". Проте Тайсон — не перший, хто намагається повторити історію Алі. У 2001 році Леннокс Льюїс захистив в Африці титул проти Хасима Рахмана.

