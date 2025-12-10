Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера пройдет в неожиданном месте

Майк Тайсон удивил выбором места для боя с Мейвезером
Легендарный Майк Тайсон подтвердил ключевые детали выставочного поединка против Флойда Мейвезера-младшего, который уже стал одной из самых обсуждаемых событий в мире бокса.
Бойцы подписали контракт еще в сентябре, а сама организация проекта возложена на CSI Sports/Fight Sports — компанию, известную масштабными промо-шоу, сообщает Source of Boxing.
Поединок пройдет в марте на африканском континенте. Организаторы рассчитывают, что событие привлечет мировую аудиторию, способную побить показатели даже самых громких шоу последних лет. Тайсон остается одной из главных легенд бокса, а Мейвезер — символом непобежденного рекорда и финансового успеха, что делает их дуэль идеальным коммерческим продуктом.
Тайсон в одном ряду с Али и Льюисом
История обоих спортсменов лишь подогревает интерес: Мейвезер завершил карьеру в 2015 году, но успел заработать сотни миллионов в бою с Конором Макгрегором, а Тайсон после долгого перерыва вернулся в ринг в выставочных поединках: от ничьей с Роем Джонсом до сенсационного поединка с блогером Джейком Полом.
Поединок в Африке станет не только столкновением двух легенд, но и символом эпохи выставочных боев. Ранее подобный поединок провели Мохаммед Али и Джордж Форман, и то противостояние получило название "Rumble in the Jungle". Однако Тайсон — не первый, кто пытается повторить историю Али. В 2001 году Леннокс Льюис защитил в Африке титул против Хасима Рахмана.
