Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Майк Тайсон удивил выбором места для боя с Мейвезером

Майк Тайсон удивил выбором места для боя с Мейвезером

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 09:31
Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера пройдет в неожиданном месте
Майк Тайсон во время промо поединка. Фото: PG/Bauer-Griffin/GC Images

Легендарный Майк Тайсон подтвердил ключевые детали выставочного поединка против Флойда Мейвезера-младшего, который уже стал одной из самых обсуждаемых событий в мире бокса.

Бойцы подписали контракт еще в сентябре, а сама организация проекта возложена на CSI Sports/Fight Sports — компанию, известную масштабными промо-шоу, сообщает Source of Boxing.

Реклама
Читайте также:

Поединок пройдет в марте на африканском континенте. Организаторы рассчитывают, что событие привлечет мировую аудиторию, способную побить показатели даже самых громких шоу последних лет. Тайсон остается одной из главных легенд бокса, а Мейвезер — символом непобежденного рекорда и финансового успеха, что делает их дуэль идеальным коммерческим продуктом. 

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер (слева) на шоу Джимми Фэллона. Фото: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Тайсон в одном ряду с Али и Льюисом

История обоих спортсменов лишь подогревает интерес: Мейвезер завершил карьеру в 2015 году, но успел заработать сотни миллионов в бою с Конором Макгрегором, а Тайсон после долгого перерыва вернулся в ринг в выставочных поединках: от ничьей с Роем Джонсом до сенсационного поединка с блогером Джейком Полом.

Поединок в Африке станет не только столкновением двух легенд, но и символом эпохи выставочных боев. Ранее подобный поединок провели Мохаммед Али и Джордж Форман, и то противостояние получило название "Rumble in the Jungle". Однако Тайсон — не первый, кто пытается повторить историю Али. В 2001 году Леннокс Льюис защитил в Африке титул против Хасима Рахмана. 

Напомним, ранее Лионель Месси стал автором исторического рекорда в американской MLS. 

Во французском "ПСЖ" определились, будет ли Матвей Сафонов игроком основного состава

Новый наставник киевского "Динамо" Игорь Костюк обновил свой тренерский штаб накануне важного матча. 

спорт бокс Тайсон Фьюри Флойд Мейвезер Бой Тайсон — Мейвезер
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации