Лионель Месси переписал историю MLS, взяв второй MVP подряд

Лионель Месси привел "Интер" в титулу. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Лидер "Интера" из Майами Лионель Месси вновь переписал историю. Аргентинский футболист признан самым ценным игроком MLS по итогам сезона 2025.

Этот титул стал для аргентинца вторым подряд, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Никто за всю историю лиги не выигрывал награду MVP два сезона кряду. Это достижение Лионеля Месси подчеркивает уникальность его влияния на американский футбол. Несколько лет назад местные журналисты писали, что аргентинец приехал в США "доигрывать" и плавно заканчивать карьеру, но на деле ветеран продолжает устанавливать рекорды.

Почему достижение Месси стало особенным

Вклад аргентинца в игру "Интера" выходит далеко за пределы статистики. Лео Месси стал центром системы команды, на поле он определяет темп, создает моменты, расширяет пространство для партнеров и поднимает общий уровень "Интера".

Лионель Месси на поле. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Команда из Майами провела с Месси лучший отрезок в своей истории. В финале Кубка против "Ванкувер Уайткэпс" (3:1) аргентинец отдал две результативные передачи. Также 35-летний Лионель записал на свой счет новый рекорд MLS по количеству голевых действий за один плей-офф. На счету ветерана 6 мячей и 9 ассистов.

Напомним, лидер "Барселоны" Ламин Ямаль превзошел достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов изменил статус в команде из Парижа.

В киевском "Динамо" появятся новые специалисты, которые помогут тренеру Игорю Костюку.