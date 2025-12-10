Ліонель Мессі переписав історію MLS, взявши другий MVP поспіль

Ліонель Мессі привів "Інтер" до титулу. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Лідер "Інтера" з Маямі Ліонель Мессі знову переписав історію. Аргентинського футболіста визнано найціннішим гравцем MLS за підсумками сезону 2025.

Цей титул став для аргентинця другим поспіль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ніхто за всю історію ліги не вигравав нагороду MVP два сезони поспіль. Це досягнення Ліонеля Мессі підкреслює унікальність його впливу на американський футбол. Декілька років тому місцеві журналісти писали, що аргентинець приїхав до США "догравати" та поступово завершувати кар'єру, але на ділі ветеран продовжує встановлювати рекорди.

Чому досягнення Мессі стало особливим

Внесок аргентинця в гру "Інтера" виходить далеко за межі статистики. Лео Мессі став центром системи команди, на полі він визначає темп, створює моменти, розширює простір для партнерів та піднімає загальний рівень "Інтера".

Ліонель Мессі на полі. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Команда з Маямі провела з Мессі найкращий відрізок у своїй історії. У фіналі Кубка проти "Ванкувер Вайткепс" (3:1) аргентинець віддав дві результативні передачі. Також 35-річний Ліонель записав на свій рахунок новий рекорд MLS за кількістю гольових дій за один плей-офф. На рахунку ветерана 6 м'ячів та 9 асистів.

