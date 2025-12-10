Відео
Головна Спорт Ламін Ямаль побив рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів

Ламін Ямаль побив рекорд Мбаппе в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 07:37
Ламін Ямаль побив рекорд Кіліана Мбаппе в Лізі чемпіонів
Ламін Ямаль під час матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

У рамках 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Барселона" здобула вольову перемогу над "Айнтрахтом". Жюль Кунде оформив дубль за три хвилини, але не тільки він став героєм поєдинку.

Ламін Ямаль продовжує переписувати історію "Барселони" та Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Юний вінгер каталонської команди відзначився результативною передачею і став найпродуктивнішим футболістом в історії турніру серед гравців 18 років і молодше. "Синьо-гранатові" зуміли здобути важливу з погляду турнірних перспектив команду, а на рахунку Ламіна Ямаля сім голів та сім результативних передач у Лізі чемпіонів.

Чим унікальний новий рекорд Ямаля

Такий показник дає змогу Ламіну перевершити досягнення Кіліана Мбаппе, який у віці до 18 років збирав свою статистику в складі "Монако" і "ПСЖ": 10 голів та три передачі. Ямаль побив рекорд француза за сумарним внеском у результативні дії, показавши рідкісну зрілість і ефективність на вищому клубному рівні.

Жюль Кунде и Ламин Ямаль
Жюль Кунде (ліворуч) та Ламін Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Наступний матч у Лізі чемпіонів каталонська команда проведе проти празької "Славії", і у Ямаля з'явиться шанс поліпшити статистику. Після 6 турів "Барселона" посідає лише 14 місце в таблиці Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" врятував Арне Слота від відставки завдяки важливій перемозі в єврокубках.

Французький "ПСЖ" позбавив Матвія Сафонова місця в основному складі команди, але не продасть росіянина.

Київське "Динамо" посилило одну з проблемних позицій у тренерському штабі команди.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
