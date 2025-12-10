Видео
Ламин Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Дата публикации 10 декабря 2025 07:37
Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
Ламин Ямаль во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

В рамках 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" одержала волевую победу над "Айнтрахтом". Жюль Кунде оформил дубль за три минуты, но не только он стал героем поединка.

Ламин Ямаль продолжает переписывать историю "Барселоны" и Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE.

Юный вингер каталонской команды отметился результативной передачей и стал самым продуктивным футболистом в истории турнира среди игроков 18 лет и младше. "Сине-гранатовые" сумели одержать важную с точки зрения турнирных перспектив команду, а на счету Ламина Ямаля семь голов и семь результативных передач в Лиге чемпионов.

Чем уникален новый рекорд Ямаля

Такой показатель позволяет Ламину превзойти достижение Килиана Мбаппе, который в возрасте до 18 лет собирал свою статистику в составе "Монако" и "ПСЖ": 10 голов и три передачи. Ямаль побил рекорд француза по суммарному вкладу в результативные действия, показав редкую зрелость и эффективность на высшем клубном уровне. 

Жюль Кунде и Ламин Ямаль
Жюль Кунде (слева) и Ламин Ямаль. Фото: Reuters/Albert Gea

Следующий матч в Лиге чемпионов каталонская команда проведет против пражской "Славии", и у Ямаля появится шанс улучшить статистику. После 6 туров "Барселона" занимает только 14 место в таблице Лиги чемпионов. 

Напомним, английский "Ливерпуль" спас Арне Слота от отставки благодаря важной победе в еврокубках. 

Французский "ПСЖ" лишил Матвея Сафонова места в основном составе команды, но не продаст россиянина. 

Киевское "Динамо" усилило одну из проблемных позиций в тренерском штабе команды. 

