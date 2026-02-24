Видео
Главная Спорт Пакьяо и Мейвезер проведут реванш в сентябре — что известно

Пакьяо и Мейвезер проведут реванш в сентябре — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:25
Мейвезер и Пакьяо проведут реванш века
Флойд Мейвезер (справа) и Менни Пакьяо. Фото: Kyodo News via Getty Images

Легендарные боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо готовятся к реваншу более чем через 11 лет после их первого поединка, который стал одним из самых кассовых в истории профессионального бокса.

Предстоящий бой назначен на 19 сентября 2026 года и пройдет в знаменитом шоу-арене Sphere в Лас-Вегасе, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трансляцию в прямом эфире обеспечит стриминговый сервис Netflix, который расширяет свое присутствие в спортивном вещании. Ранее этот ресурс стал эксклюзивным вещателем противостояния Майка Тайсона и Джейка Пола.  

Первый поединок между Мейвезером и Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года на арене MGM Grand Garden Arena, где американец выиграл единогласным решением судей после 12 раундов. Тот бой установил рекорды платных трансляций: было продано около 4,6 миллиона PPV-подписок, а выручка от продажи билетов и трансляций превысила 500 миллионов долларов, что сделало его самым богатым в истории бокса на тот момент. 

Флойд Мейвезер и Менни Пакьяо
Афиша будущего поединка. Фото: Netflix

История, деньги и ожидания

По итогам того поединка Мейвезер заработал ориентировочно около 220–275 млн долларов, тогда как Пакьяо получил примерно 120–150 млн долларов, включая долю от трансляций и билетов. Общие доходы организаторов ("живая касса" и платные просмотры) составили сотни миллионов, что обеспечило бою статус самого прибыльного в истории бокса.

"Флойд и я подарили миру один из самых значимых боев в истории, и фанаты ждали этого момента. Этот реванш станет еще большим событием, теперь в прямом эфире для миллионов зрителей на Netflix", — сказал Пакьяо в комментарии по поводу подтвержденной даты и трансляции реванша. 

Напомним, за годы полномасштабной войны украинские спортсмены вопреки трудностям сумели добиться серьезных успехов

Игроки сборной Украины Владислав Ванат и Виктор Цыганков забили по голу за "Жирону" в матче против "Алавеса". 

спорт Netflix бокс Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
