Україна
Названо дату можливого повернення Мудрика на поле

Названо дату можливого повернення Мудрика на поле

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 16:04
Повернення Мудрика — подробиці та дата
Ніколас Джексон (ліворуч) та Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Фланговий півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик нині перебуває під трирічним відстороненням через порушення антидопінгових вимог.

Футболіст зможе повернутися до офіційних матчів тільки в січні 2027 року, коли завершиться термін відсторонення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Аарона Раміро.

Останню гру за "синіх" українець провів 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти "Гайденгайма", де відзначився забитим м'ячем. Загалом за "Челсі" Михайло Мудрик зіграв 73 зустрічі, забив 10 голів та віддав 11 результативних передач. Його чинний контракт із клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик (праворуч) на тренуванні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що чекає на Мудрика в майбутньому

Водночас у медіа, пов'язаних із лондонським клубом, з'явилася інформація про те, що третя фаза допінг-тесту дала негативний результат. Повідомляється, що футболіст може отримати дозвіл відвідувати тренувальну базу та займатися індивідуально, поки тривають юридичні процедури у справі.

Сам Михайло Мудрик розраховує якнайшвидше повернутися до повноцінної роботи та виступів, оскільки вважає, що здатен приносити користь команді. Остаточні рішення щодо його статусу залежатимуть від завершення всіх формальних процедур.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
