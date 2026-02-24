Шевченко назвав реальну кількість загиблих на війні футболістів

Андрій Шевченко на Майдані. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко звернувся до українців у день четвертої річниці повномасштабної агресії Росії.

Зранку 24 лютого він нагадав про ціну, яку країна продовжує платити за свободу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на президента УАФ.

Андрій Шевченко окремо наголосив на втратах серед представників футбольної спільноти. За даними УАФ, на меморіалі загиблих представників футбольної сім'ї вже зафіксовано 378 імен футболістів та тренерів, які долучилися до Сил оборони України та загинули, захищаючи країну. В асоціації наголосили, що йдеться не лише про цифри, а про конкретних людей, чиї долі назавжди змінені війною.

Заява Андрія Шевченка. Фото: скріншот Instagram

Списки, які стали частиною пам'яті

У своїй заяві Шевченко акцентував увагу на тому, що за чотири роки кожен українець сформував власний список втрат: близьких, знайомих, колег. Він зазначив, що серед загиблих є діти, спортсмени та військові, чиї імена залишаються в загальній пам'яті країни.

"Війна — це імена. За чотири роки кожен українець склав свій список - тих, кого згадує в хвилину мовчання. На Меморіалі загиблих представників футбольної спільноти — 378 імен", — написав Шевченко.

