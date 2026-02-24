Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко назвал количество погибших на войне футболистов

Шевченко назвал количество погибших на войне футболистов

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 14:12
Шевченко сделал важное заявление в годовщину войны
Андрей Шевченко на Майдане. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с обращением к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Утром 24 февраля он напомнил о цене, которую страна продолжает платить за свободу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на президента УАФ.

Реклама
Читайте также:

Андрей Шевченко отдельно отметил потери среди представителей футбольного сообщества. По данным УАФ, на мемориале погибших представителей футбольной семьи уже зафиксированы 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны Украины и погибли, защищая страну. В ассоциации подчеркнули, что речь идет не только о цифрах, а о конкретных людях, чьи судьбы навсегда изменены войной.

Андрей Шевченко
Заявление Андрея Шевченко. Фото: скриншот Instagram

Списки, которые стали частью памяти

В своем заявлении Шевченко акцентировал внимание на том, что за четыре года каждый украинец сформировал собственный список утрат: близких, знакомых, коллег. Он отметил, что среди погибших есть дети, спортсмены и военные, чьи имена остаются в общей памяти страны.

"Война — это имена. За четыре года каждый украинец составил свой список — тех, кого вспоминает в минуту молчания. На Мемориале погибших представителей футбольного сообщества — 378 имен", — написал Шевченко. 

Напомним, два футболиста сборной Украины привели испанскую "Жирону" к важному достижению в Ла Лиге. 

Мэнни Пакьяо и Флойд Мэйвезер смогут заработать огромные деньги во время реванша, который уже готовится. 

спорт УАФ футбол Андрей Шевченко война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации