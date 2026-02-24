Шевченко сделал важное заявление в годовщину войны

Шевченко назвал количество погибших на войне футболистов
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с обращением к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
Утром 24 февраля он напомнил о цене, которую страна продолжает платить за свободу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на президента УАФ.
Андрей Шевченко отдельно отметил потери среди представителей футбольного сообщества. По данным УАФ, на мемориале погибших представителей футбольной семьи уже зафиксированы 378 имен футболистов и тренеров, которые присоединились к Силам обороны Украины и погибли, защищая страну. В ассоциации подчеркнули, что речь идет не только о цифрах, а о конкретных людях, чьи судьбы навсегда изменены войной.
Списки, которые стали частью памяти
В своем заявлении Шевченко акцентировал внимание на том, что за четыре года каждый украинец сформировал собственный список утрат: близких, знакомых, коллег. Он отметил, что среди погибших есть дети, спортсмены и военные, чьи имена остаются в общей памяти страны.
"Война — это имена. За четыре года каждый украинец составил свой список — тех, кого вспоминает в минуту молчания. На Мемориале погибших представителей футбольного сообщества — 378 имен", — написал Шевченко.
