Главная Спорт Украинский спортсмен-чемпион мира погиб на фронте

Украинский спортсмен-чемпион мира погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 13:35
На фронте погиб титулованный кикбоксер Николай Литовченко
Николай Литовченко на фронте. Фото: Facebook

Еще один известный украинский спортсмен пожертвовал собой при боевом столкновении с российскими оккупантами. Бывший кикбоксер Николай Литовченко на фронте получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Экс-спортсмен несколько лет подряд был важной частью украинской армии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

Читайте также:

На войне против России погиб украинский кикбоксер Николай Литовченко. Уроженец Северодонецка Луганской области пал на поле боя при выполнении задания на Лиманском направлении Донецкой области.  

Николай Литовченко
Николай Литовченко до службы в армии. Фото: Facebook

Что известно о спортсмене

В 2025 году Литовченко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Он проходил службу оператором ударного беспилотного летательного аппарата "Вампир" в составе 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.

До начала службы в армии Литовченко активно занимался кикбоксингом. Он становился чемпионом мира по версии WPKA среди юниоров на турнире в Афинах и получил звание мастера спорта. 

Похороны Литовченко пройдут в Ирпене Киевской области. Николаю навсегда осталось 28 лет.

спорт Лиман кикбоксинг Спортсмены в ВСУ война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
