На фронте погиб титулованный кикбоксер Николай Литовченко

Николай Литовченко на фронте. Фото: Facebook

Еще один известный украинский спортсмен пожертвовал собой при боевом столкновении с российскими оккупантами. Бывший кикбоксер Николай Литовченко на фронте получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Экс-спортсмен несколько лет подряд был важной частью украинской армии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

На войне против России погиб украинский кикбоксер Николай Литовченко. Уроженец Северодонецка Луганской области пал на поле боя при выполнении задания на Лиманском направлении Донецкой области.

Николай Литовченко до службы в армии. Фото: Facebook

Что известно о спортсмене

В 2025 году Литовченко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Он проходил службу оператором ударного беспилотного летательного аппарата "Вампир" в составе 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск.

До начала службы в армии Литовченко активно занимался кикбоксингом. Он становился чемпионом мира по версии WPKA среди юниоров на турнире в Афинах и получил звание мастера спорта.

Похороны Литовченко пройдут в Ирпене Киевской области. Николаю навсегда осталось 28 лет.

