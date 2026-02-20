Федерация кикбоксинга Украины сообщила о гибели спортсмена на фронте

Дмитрий Русецкий во время спортивной карьеры. Фото: Facebook

Спортивное сообщество Украины потеряло еще одного известного представителя. На фронте погиб многократный чемпион страны по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

Согласно информации портала Новини.LIVE, о трагедии сообщила Федерация кикбоксинга Украины, отметив, что спортсмен выполнял боевое задание.

Дмитрий Русецкий погиб 15 февраля в районе Писаревки Сумской области. Обстоятельства трагедии не уточняются, однако известно, что он находился в зоне активных боевых действий.

Дмитрий Русецкий на фронте. Фото: Facebook

Потеря для спорта

Русецкий был известен как один из сильнейших кикбоксеров страны в своей весовой категории. Он неоднократно становился чемпионом Украины, представлял регион на национальных турнирах и пользовался авторитетом среди спортсменов и тренеров.

В федерации подчеркнули, что гибель Русецкого стала тяжелой утратой для украинского спорта. Коллеги и ученики вспоминают его как дисциплинированного бойца и человека, который оставался предан делу и на ринге, и за его пределами.

