Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У бою загинув чемпіон України Дмитро Русецький

У бою загинув чемпіон України Дмитро Русецький

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 15:11
На фронті загинув відомий український чемпіон Русецький
Дмитро Русецький під час спортивної кар'єри. Фото: Facebook

Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї втрати. На фронті загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Дмитро Русецький.

Згідно з інформацією порталу Новини.LIVE, про трагедію повідомила Федерація кікбоксингу України, зазначивши, що спортсмен виконував бойове завдання.

Реклама
Читайте також:

Дмитро Русецький загинув 15 лютого в районі Писарівки Сумської області. Обставини трагедії не уточнюються, проте відомо, що він перебував у зоні активних бойових дій.

Дмитрий Русецкий
Дмитро Русецький на фронті. Фото: Facebook

Втрата для спорту

Русецький був відомий як один із найсильніших кікбоксерів країни у своїй ваговій категорії. Він неодноразово ставав чемпіоном України, представляв регіон на національних турнірах і користувався авторитетом серед спортсменів та тренерів.

У федерації підкреслили, що загибель Русецького стала важкою втратою для українського спорту. Колеги та учні згадують його як дисциплінованого бійця та людину, яка залишалася відданою справі і на рингу, й за його межами.

Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли Дніпро, у місті зазнала руйнувань відома спортивна арена.

Зірка Олімпіади-2026 Ютта Лердам прийняла рішення достроково покинути турнір — відома причина такого поспіху.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт кікбоксінг Спортсмени у ЗСУ війна в Україні фронт
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації