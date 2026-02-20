На фронті загинув відомий український чемпіон Русецький

Дмитро Русецький під час спортивної кар'єри. Фото: Facebook

Українська спортивна спільнота зазнала ще однієї втрати. На фронті загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Дмитро Русецький.

Згідно з інформацією порталу Новини.LIVE, про трагедію повідомила Федерація кікбоксингу України, зазначивши, що спортсмен виконував бойове завдання.

Дмитро Русецький загинув 15 лютого в районі Писарівки Сумської області. Обставини трагедії не уточнюються, проте відомо, що він перебував у зоні активних бойових дій.

Дмитро Русецький на фронті. Фото: Facebook

Втрата для спорту

Русецький був відомий як один із найсильніших кікбоксерів країни у своїй ваговій категорії. Він неодноразово ставав чемпіоном України, представляв регіон на національних турнірах і користувався авторитетом серед спортсменів та тренерів.

У федерації підкреслили, що загибель Русецького стала важкою втратою для українського спорту. Колеги та учні згадують його як дисциплінованого бійця та людину, яка залишалася відданою справі і на рингу, й за його межами.

