Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На війні загинув відомий український спортсмен

На війні загинув відомий український спортсмен

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:31
На війні загинув український альпініст Володимир Василишин
Володимир Василишин. Фото: Федерація альпінізму та скелелазіння України

На війні з російською армією загинув ще один "Янгол спорту". Перестало битися серце альпініста Володимира Василишина.

Про смерть спортсмена повідомила Федерація альпінізму та скелелазіння України.

Реклама
Читайте також:

Загинув відомий український альпініст

Василишин загинув 5 січня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, де був парамедиком 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Василишин був добре відомий у спортивному середовищі як активний альпініст і людина, для якої гори були частиною життя. Напередодні він зареєструвався для участі в чемпіонаті України зі скі-альпінізму — ці змагання мали стати для нього дебютними.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Володимир добровільно долучився до Збройних сил України. У лавах ТрО він служив парамедиком, рятуючи поранених побратимів безпосередньо на передовій.

Друзі згадують загиблого як людину дії з невичерпною енергією та постійною посмішкою.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Магучіх розкритикувала "Холостяка" Тараса Цимбалюка.

Син легенди "Шахтаря" потрапив у розшук ТЦК, хоча він проживає за кордоном.

війна в Україні альпінізм загиблі Янголи спорту загинув спортсмен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації