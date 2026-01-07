На війні загинув український альпініст Володимир Василишин

Володимир Василишин. Фото: Федерація альпінізму та скелелазіння України

На війні з російською армією загинув ще один "Янгол спорту". Перестало битися серце альпініста Володимира Василишина.

Про смерть спортсмена повідомила Федерація альпінізму та скелелазіння України.

Реклама

Читайте також:

Загинув відомий український альпініст

Василишин загинув 5 січня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, де був парамедиком 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Василишин був добре відомий у спортивному середовищі як активний альпініст і людина, для якої гори були частиною життя. Напередодні він зареєструвався для участі в чемпіонаті України зі скі-альпінізму — ці змагання мали стати для нього дебютними.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Володимир добровільно долучився до Збройних сил України. У лавах ТрО він служив парамедиком, рятуючи поранених побратимів безпосередньо на передовій.

Друзі згадують загиблого як людину дії з невичерпною енергією та постійною посмішкою.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Магучіх розкритикувала "Холостяка" Тараса Цимбалюка.

Син легенди "Шахтаря" потрапив у розшук ТЦК, хоча він проживає за кордоном.