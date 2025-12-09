На війні загинув актор і стронгмен Іван Кононенко

Іван Кононенко. Фото: instagram.com/comamiw

Світ українського спорту та кіно зазнав важкої втрати. На війні загинув актор, стронгмен та військовий Іван Кононенко.

Про смерть Кононенка повідомило Державне агентство з питань кіно.

Реклама

Читайте також:

Загинув відомий українець

За інформацією джерела, Кононенко зник безвісти 25 листопада 2024 року поблизу Нижнього Клину на Курщині. Довгий час його вважали безвісти пропавшим і наразі визнали загиблим.

До війни Кононенко багато років виступав у стронґмені та важкій атлетиці, входив до команди Василя Вірастюка та неодноразово вигравав престижні змагання, серед них Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Його вважали одним із яскравих представників української "богтирської" сцени.

Паралельно Іван працював у кіноіндустрії, де знявся у низці популярних проєктів: "Пекельна Хоругва", "Слуга народу", "Кріпосна", "Скажене весілля" та інших.

З початком повномасштабного вторгнення спортсмен добровільно пішов захищати Україну. У 2023 році він отримав важке поранення, після реабілітації деякий час служив у ТЦК, але згодом знову повернувся на фронт — туди, де, за словами побратимів, "не міг не бути".

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2026 будуть важливі нововведення, які можуть вплинути на футбол.

Один із відомих талантів київського "Динамо" переведений у юнацьку команду, але є нюанс.

У "ПСЖ" здивували рішенням щодо російського воротаря.