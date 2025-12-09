Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На Курському напрямку загинув відомий спортсмен та актор

На Курському напрямку загинув відомий спортсмен та актор

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 18:47
На війні загинув актор і стронгмен Іван Кононенко
Іван Кононенко. Фото: instagram.com/comamiw

Світ українського спорту та кіно зазнав важкої втрати. На війні загинув актор, стронгмен та військовий Іван Кононенко.

Про смерть Кононенка повідомило Державне агентство з питань кіно.

Реклама
Читайте також:

Загинув відомий українець

За інформацією джерела, Кононенко зник безвісти 25 листопада 2024 року поблизу Нижнього Клину на Курщині. Довгий час його вважали безвісти пропавшим і наразі визнали загиблим.

До війни Кононенко багато років виступав у стронґмені та важкій атлетиці, входив до команди Василя Вірастюка та неодноразово вигравав престижні змагання, серед них Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Його вважали одним із яскравих представників української "богтирської" сцени.

Паралельно Іван працював у кіноіндустрії, де знявся у низці популярних проєктів: "Пекельна Хоругва", "Слуга народу", "Кріпосна", "Скажене весілля" та інших.

З початком повномасштабного вторгнення спортсмен добровільно пішов захищати Україну. У 2023 році він отримав важке поранення, після реабілітації деякий час служив у ТЦК, але згодом знову повернувся на фронт — туди, де, за словами побратимів, "не міг не бути".

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2026 будуть важливі нововведення, які можуть вплинути на футбол.

Один із відомих талантів київського "Динамо" переведений у юнацьку команду, але є нюанс.

У "ПСЖ" здивували рішенням щодо російського воротаря.

смерть ЗСУ спорт стронгмен Курська область
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації