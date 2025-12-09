Видео
На Курском направлении погиб известный спортсмен и актер

На Курском направлении погиб известный спортсмен и актер

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 18:47
На войне погиб актер и стронгмен Иван Кононенко
Иван Кононенко. Фото: instagram.com/comamiw

Мир украинского спорта и кино понес тяжелую потерю. На войне погиб актер, стронгмен и военный Иван Кононенко.

О смерти Кононенко сообщило Государственное агентство по вопросам кино.

Читайте также:

Погиб известный украинец

По информации источника, Кононенко пропал без вести 25 ноября 2024 года вблизи Нижнего Клина в Курской области. Долгое время его считали без вести пропавшим и сейчас признали погибшим.

До войны Кононенко много лет выступал в стронгмене и тяжелой атлетике, входил в команду Василия Вирастюка и неоднократно выигрывал престижные соревнования, среди них Ukraine Open 2006 Olimp Strongman. Его считали одним из ярких представителей украинской "богтырской" сцены.

Параллельно Иван работал в киноиндустрии, где снялся в ряде популярных проектов: "Адская Хоругвь", "Слуга народа", "Крепостная", "Сумасшедшая свадьба" и других.

С началом полномасштабного вторжения спортсмен добровольно пошел защищать Украину. В 2023 году он получил тяжелое ранение, после реабилитации некоторое время служил в ТЦК, но впоследствии снова вернулся на фронт — туда, где, по словам побратимов, "не мог не быть".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
