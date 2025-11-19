Видео
Главная Спорт Чемпионка Украины и Европы погибла в результате обстрела

Чемпионка Украины и Европы погибла в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 09:47
обновлено: 09:45
Украинская спортсменка Бахур погибла в результате ракетного обстрела
Мастер спорта Карина Бахур. Фото: Facebook

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области. В результате этой атаки травмы, не совместимые с жизнью, получила известная украинская спортсменка. 

Карина Бахур бежала к убежищу, когда рядом с ее домом взорвалась российская ракета, сообщает "Суспільне Харків". 

Читайте также:

В ночь на 18 ноября россияне нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин в Харьковской области. Он унес жизнь 17-летней Карине Бахур, одной из самой перспективной молодой спортсменки Украины и детского тренера. 

Карина Бахур
Карина Бахур (в центре) во время турнира. Фото: Facebook

Отец погибшей девушки Виталий Бахур рассказал, что ночью рядом с их домом прилетело несколько ракет. Семья отбежала на безопасное расстояние, но уже через 40 минут решила вернуться. Когда отец с дочерью шли к убежищу в доме, недалеко от них взорвалась еще одна ракета. Виталий и Карина получили осколочные травмы, девушка фактически закрыла собой отца и спасла его от более тяжелых ранений. Врачи доставили Карину в больницу, но она не пережила операцию...

Кем была Карина Бахур

В 2025 году девушка получила звание "Мастер спорта Украины". Она начала карьеру еще в 7 лет и добилась серьезных успехов. Карина была чемпионкой Европы (2023 и 2025 годы), призером Чемпионата Мира (2023 год) и Чемпионата Европы (2024 год) по казацкому единоборству (украинский вид смешанных боевых искусств — Ред.). 

Она должна была ехать на турнир в Австрию на следующий день после обстрела, а 5 декабря Карине могло исполниться 18 лет...

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к военнослужащим после победы над Исландией. 

Известный эксперт Мирон Маркевич назвал сильные и слабые стороны в игре сборной Украины. 

спорт Харьковская область кикбоксинг война в Украине Карина Бахур
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
