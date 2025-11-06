Экс-футболист из Украины Кавацюк погиб на фронте в Донецкой области

Михаил Кавацюк с одним из трофеев. Фото: Instagram

Спортивное сообщество Украины понесло очередную потерю. Жертвой войны, развязанной Россией, стал известный в прошлом футболист Михаил Кавацюк.

Воспитанник футбольной школы Прикарпатья получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью, во время обстрела в Донецкой области, сообщает "Суспільне".

Михаил Кавацюк был сержантом 2-й ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона 63-й отдельной механизированной бригады. В конце октября его боевое соединение попало под обстрел КАБами в Краматорском районе Донецкой области недалеко от Славянска.

Михаил Кавацюк с братом и крестным. Фото: Instagram

Кем был Михаил Кавацюк

Молодой спортсмен связал жизнь с футболом. Он выступал за юношескую команду "Карпат", играл за ФК "Мишин", "Варатик" из Коломыи, работал тренером и учителем физкультуры.

Перед началом полномасштабной войны Михаил вместе с братом Николаем решил, что в случае военной агрессии они присоединятся к ВСУ. Уже 25 февраля 2022 года молодые парни записались в Территориальную оборону. В армии служил также их дядя Дмитрий.

Михаилу Кавацюку навсегда осталось 28 лет...

