Бывший украинский футболист погиб на фронте

Бывший украинский футболист погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 10:21
обновлено: 10:46
Экс-футболист из Украины Кавацюк погиб на фронте в Донецкой области
Михаил Кавацюк с одним из трофеев. Фото: Instagram

Спортивное сообщество Украины понесло очередную потерю. Жертвой войны, развязанной Россией, стал известный в прошлом футболист Михаил Кавацюк. 

Воспитанник футбольной школы Прикарпатья получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью, во время обстрела в Донецкой области, сообщает "Суспільне". 

Читайте также:

Михаил Кавацюк был сержантом 2-й ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона 63-й отдельной механизированной бригады. В конце октября его боевое соединение попало под обстрел КАБами в Краматорском районе Донецкой области недалеко от Славянска. 

Михаил Кавацюк
Михаил Кавацюк с братом и крестным. Фото: Instagram

Кем был Михаил Кавацюк 

Молодой спортсмен связал жизнь с футболом. Он выступал за юношескую команду "Карпат", играл за ФК "Мишин", "Варатик" из Коломыи, работал тренером и учителем физкультуры. 

Перед началом полномасштабной войны Михаил вместе с братом Николаем решил, что в случае военной агрессии они присоединятся к ВСУ. Уже 25 февраля 2022 года молодые парни записались в Территориальную оборону. В армии служил также их дядя Дмитрий. 

Михаилу Кавацюку навсегда осталось 28 лет... 

спорт футбол Спортсмены в ВСУ война в Украине Михаил Кавацюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
