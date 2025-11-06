Ексфутболіст з України Кавацюк загинув на фронті в Донецькій області

Михайло Кавацюк з одним із трофеїв. Фото: Instagram

Спортивна спільнота України зазнала чергової втрати. Жертвою війни, розв'язаної Росією, став відомий у минулому футболіст Михайло Кавацюк.

Вихованець футбольної школи Прикарпаття зазнав травм, які виявилися не сумісними з життям, під час обстрілу в Донецькій області, повідомляє "Суспільне".

Михайло Кавацюк був сержантом 2-ї ремонтної роти ремонтно-відновлювального батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. Наприкінці жовтня його бойове з'єднання потрапило під обстріл КАБами в Краматорському районі Донецької області неподалік Слов'янська.

Михайло Кавацюк із братом та хрещеним. Фото: Instagram

Ким був Михайло Кавацюк

Молодий спортсмен пов'язав життя з футболом. Він виступав за юнацьку команду "Карпат", грав за ФК "Мішин", "Варатик" із Коломиї, працював тренером та вчителем фізкультури.

Перед початком повномасштабної війни Михайло разом із братом Миколою вирішив, що в разі військової агресії вони приєднаються до ЗСУ. Уже 25 лютого 2022 року молоді хлопці записалися до Територіальної оборони. В армії служив також їхній дядько Дмитро.

Михайлу Кавацюку назавжди залишилося 28 років...

