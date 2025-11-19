Відео
Головна Спорт Чемпіонка України та Європи загинула внаслідок обстрілу з боку РФ

Чемпіонка України та Європи загинула внаслідок обстрілу з боку РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 09:47
Оновлено: 09:45
Українська спортсменка Бахур загинула внаслідок ракетного обстрілу
Майстер спорту Карина Бахур. Фото: Facebook

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області. Унаслідок цієї атаки травми, не сумісні з життям, отримала відома українська спортсменка.

Карина Бахур бігла до притулку, коли поруч із її будинком вибухнула російська ракета, повідомляє "Суспільне Харків".

Читайте також:

У ніч на 18 листопада росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин у Харківській області. Він забрав життя 17-річної Карини Бахур, однієї з найперспективніших молодих спортсменок України та дитячого тренера.

Карина Бахур
Карина Бахур (у центрі) під час турніру. Фото: Facebook

Батько загиблої дівчини Віталій Бахур розповів, що вночі поруч із їхнім будинком прилетіло кілька ракет. Сім'я відбігла на безпечну відстань, але вже за 40 хвилин вирішила повернутися. Коли батько з донькою йшли до сховища в будинку, недалеко від них вибухнула ще одна ракета. Віталій і Карина дістали осколкові травми, дівчина фактично закрила собою батька та врятувала його від важчих поранень. Лікарі доправили Карину в лікарню, але вона не пережила операцію...

Ким була Карина Бахур

У 2025 році дівчина отримала звання "Майстер спорту України". Вона почала кар'єру ще в 7 років і домоглася серйозних успіхів. Карина була чемпіонкою Європи (2023 і 2025 роки), призеркою Чемпіонату Світу (2023 рік) і Чемпіонату Європи (2024 рік) з козацького єдиноборства (український вид змішаних бойових мистецтв — Ред.).

Вона мала їхати на турнір до Австрії наступного дня після обстрілу, а 5 грудня Карині могло виповнитися 18 років...

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров звернувся до військовослужбовців після перемоги над Ісландією.

Відомий експерт Мирон Маркевич назвав сильні та слабкі сторони в грі збірної України.

спорт Харківська область кікбоксінг війна в Україні Карина Бахур
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
