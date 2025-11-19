Українська спортсменка Бахур загинула внаслідок ракетного обстрілу

Чемпіонка України та Європи загинула внаслідок обстрілу з боку РФ
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області. Унаслідок цієї атаки травми, не сумісні з життям, отримала відома українська спортсменка.
Карина Бахур бігла до притулку, коли поруч із її будинком вибухнула російська ракета, повідомляє "Суспільне Харків".
У ніч на 18 листопада росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин у Харківській області. Він забрав життя 17-річної Карини Бахур, однієї з найперспективніших молодих спортсменок України та дитячого тренера.
Батько загиблої дівчини Віталій Бахур розповів, що вночі поруч із їхнім будинком прилетіло кілька ракет. Сім'я відбігла на безпечну відстань, але вже за 40 хвилин вирішила повернутися. Коли батько з донькою йшли до сховища в будинку, недалеко від них вибухнула ще одна ракета. Віталій і Карина дістали осколкові травми, дівчина фактично закрила собою батька та врятувала його від важчих поранень. Лікарі доправили Карину в лікарню, але вона не пережила операцію...
Ким була Карина Бахур
У 2025 році дівчина отримала звання "Майстер спорту України". Вона почала кар'єру ще в 7 років і домоглася серйозних успіхів. Карина була чемпіонкою Європи (2023 і 2025 роки), призеркою Чемпіонату Світу (2023 рік) і Чемпіонату Європи (2024 рік) з козацького єдиноборства (український вид змішаних бойових мистецтв — Ред.).
Вона мала їхати на турнір до Австрії наступного дня після обстрілу, а 5 грудня Карині могло виповнитися 18 років...
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров звернувся до військовослужбовців після перемоги над Ісландією.
Відомий експерт Мирон Маркевич назвав сильні та слабкі сторони в грі збірної України.
Читайте Новини.LIVE!