На войне погиб украинский альпинист Владимир Василишин

На войне с российской армией погиб еще один "Ангел спорта". Перестало биться сердце альпиниста Владимира Василишина.

О смерти спортсмена сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

Василишин погиб 5 января во время выполнения боевого задания в Запорожской области, где был парамедиком 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Василишин был хорошо известен в спортивной среде как активный альпинист и человек, для которого горы были частью жизни. Накануне он зарегистрировался для участия в чемпионате Украины по ски-альпинизму — эти соревнования должны были стать для него дебютными.

С началом полномасштабного вторжения России Владимир добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины. В рядах ТрО он служил парамедиком, спасая раненых побратимов непосредственно на передовой.

Друзья вспоминают погибшего как человека действия с неисчерпаемой энергией и постоянной улыбкой.

