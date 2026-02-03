Видео
Главная Спорт Известный украинский регбист погиб на фронте

Известный украинский регбист погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:31
На фронте погиб игрок регбийного клуба Сокол Александр Тлатов
Александр Тлатов в армии. Фото: Facebook

В боях против российских захватчиков погиб игрок регбийного клуба "Сокол". До полномасштабного вторжения в Украину он был кандидатом в мастера спорта.

Детали трагедии на своей странице в Facebook сообщил Спортивный комитет Украины.

Александр Тлатов был львовянином и получил спортивное образование во местном государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского. В годы учебы он занимался регби и гандболом, однако именно регби стало его основной дисциплиной и делом жизни.

Добровольный уход в ВСУ

В Спортивном комитете Украины отметили, что для партнеров по команде Тлатов был надежной опорой и человеком, на которого можно было положиться в самых сложных игровых ситуациях. Тренеры ценили его за дисциплину и готовность брать на себя ответственность, а в коллективе его знали как открытого и искреннего человека.

С началом полномасштабного вторжения России Александр Тлатов стал на защиту Украины. По информации Спортивного комитета, он нес службу с той же ответственностью и собранностью, с какой раньше выходил на спортивную площадку. В заявлении подчеркивается, что его гибель стала тяжелой утратой для спортивного сообщества Львова и всей страны. 

Сердце спортсмена перестало биться 26 января 2026 года, ему навсегда осталось 37 лет. 

спорт Львов Спортсмены в ВСУ война в Украине регби
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
