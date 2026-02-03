Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий український регбіст загинув на фронті

Відомий український регбіст загинув на фронті

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:31
На фронті загинув гравець регбійного клубу Сокіл Олександр Тлатов
Олександр Тлатов в армії. Фото: Facebook

У боях проти російських загарбників загинув гравець регбійного клубу "Сокіл". До повномасштабного вторгнення в Україну він був кандидатом у майстри спорту.

Деталі трагедії на своїй сторінці у Facebook повідомив Спортивний комітет України.

Реклама
Читайте також:

Олександр Тлатов був львів'янином і здобув спортивну освіту в місцевому державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. У роки навчання він займався регбі та гандболом, проте саме регбі стало його основною дисципліною та справою життя.

Добровільне приєднання до ЗСУ

У Спортивному комітеті України зазначили, що для партнерів по команді Тлатов був надійною опорою та людиною, на яку можна було покластися в найскладніших ігрових ситуаціях. Тренери цінували його за дисципліну і готовність брати на себе відповідальність, а в колективі його знали як відкриту та щиру людину.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Тлатов став на захист України. За інформацією Спортивного комітету, він ніс службу з тією ж відповідальністю та зібраністю, з якою раніше виходив на спортивний майданчик. У заяві підкреслюється, що його загибель стала важкою втратою для спортивної спільноти Львова та всієї країни.

Серце спортсмена перестало битися 26 січня 2026 року, йому назавжди залишилося 37 років.

Нагадаємо, у новому клубі Олександра Зінченка назвали причину переходу досвідченого українського гравця.

Кріштіану Роналду ледь не заблокував усі трансфери в останній день переходів у Саудівській Аравії.

спорт Львів Спортсмени у ЗСУ війна в Україні регбі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації