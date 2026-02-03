На фронті загинув гравець регбійного клубу Сокіл Олександр Тлатов

Олександр Тлатов в армії. Фото: Facebook

У боях проти російських загарбників загинув гравець регбійного клубу "Сокіл". До повномасштабного вторгнення в Україну він був кандидатом у майстри спорту.

Деталі трагедії на своїй сторінці у Facebook повідомив Спортивний комітет України.

Олександр Тлатов був львів'янином і здобув спортивну освіту в місцевому державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. У роки навчання він займався регбі та гандболом, проте саме регбі стало його основною дисципліною та справою життя.

Добровільне приєднання до ЗСУ

У Спортивному комітеті України зазначили, що для партнерів по команді Тлатов був надійною опорою та людиною, на яку можна було покластися в найскладніших ігрових ситуаціях. Тренери цінували його за дисципліну і готовність брати на себе відповідальність, а в колективі його знали як відкриту та щиру людину.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Тлатов став на захист України. За інформацією Спортивного комітету, він ніс службу з тією ж відповідальністю та зібраністю, з якою раніше виходив на спортивний майданчик. У заяві підкреслюється, що його загибель стала важкою втратою для спортивної спільноти Львова та всієї країни.

Серце спортсмена перестало битися 26 січня 2026 року, йому назавжди залишилося 37 років.

