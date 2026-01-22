На фронті загинув відомий український спортсмен із Миколаєва

На фронті загинув відомий спортсмен з Миколаєва
Українська спортивна родина зазнала чергової важкої втрати. У січні 2026 року, захищаючи незалежність країни, загинув ще один колишній атлет.
Сергій Шумілов боровся з окупантами на найгарячіших точках фронту, але зазнав поранень, які виявилися не сумісними з життям, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ким був Сергій Шумілов
Вихованець комплексної дитячо-юнацької школи №1 з греко-римської боротьби народився 1994 року в Миколаєві. Він був неодноразовим переможцем і призером всеукраїнських та міжнародних змагань, мав звання кандидата в майстри спорту та закінчив Миколаївське вище училище фізичної культури, де формувався як спортсмен і як людина.
З початком повномасштабної війни Сергій змінив борцівське трико на військову форму. Він до останнього залишався вірним присязі, віддавши за свободу України найцінніше - своє життя. У Сергія залишилися мати та маленький син.
