На фронті загинув відомий український спортсмен із Миколаєва

Сергій Шумілов на фронті. Фото: Facebook

Українська спортивна родина зазнала чергової важкої втрати. У січні 2026 року, захищаючи незалежність країни, загинув ще один колишній атлет.

Сергій Шумілов боровся з окупантами на найгарячіших точках фронту, але зазнав поранень, які виявилися не сумісними з життям, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ким був Сергій Шумілов

Вихованець комплексної дитячо-юнацької школи №1 з греко-римської боротьби народився 1994 року в Миколаєві. Він був неодноразовим переможцем і призером всеукраїнських та міжнародних змагань, мав звання кандидата в майстри спорту та закінчив Миколаївське вище училище фізичної культури, де формувався як спортсмен і як людина.

З початком повномасштабної війни Сергій змінив борцівське трико на військову форму. Він до останнього залишався вірним присязі, віддавши за свободу України найцінніше - своє життя. У Сергія залишилися мати та маленький син.

Нагадаємо, відомий український тренер назвав молодих футболістів, які можуть переїхати за кордон з УПЛ.

Дружина Олександра Зінченка відверто назвала шкідливу звичку, яка заважає їй жити вранці.