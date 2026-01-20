Відео
Майстер спорту зі змішаних єдиноборств загинув на фронті

Дата публікації: 20 січня 2026 13:45
Український боєць ММА загинув на передовій у районі Покровська
Олексій Бондаренко на фронті. Фото: Facebook

Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку в Донецькій області загинув військовослужбовець Збройних сил України Олексій Бондаренко. У цивільному житті він був майстром спорту зі змішаних єдиноборств, призером чемпіонату Європи, багаторазовим чемпіоном України, а також тренером і суддею національної категорії.

У четвер, 15 січня 2026 року, Олексій зазнав поранень, які виявилися не сумісними з життям, повідомила у Facebook Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України.

Читайте також:

Олексій Бондаренко народився 22 травня 1996 року в Лисичанську Луганської області. У шкільні роки займався боксом і паркуром, а до повномасштабної війни жив та тренувався на Волині — у Ковелі та Луцьку, представляючи клуби "Скіф" та "Воїн". Він виступав як професійний боєць ММА, вигравав національні чемпіонати й ставав переможцем турнірів "Кубок Заходу" та "Кубок Сходу", а також срібним призером "Кубка Центру".

Алексей Бондаренко
Олексій Бондаренко до повномасштабної війни. Фото: Facebook

Перервана кар'єра спортсмена

У 2023 році Олексій закінчив Луцький національний технологічний університет, де здобув ступінь магістра за спеціальністю "Фізична культура та спорт". У Національній федерації змішаних єдиноборств ММА України відзначали його принциповість, професійний підхід і високий авторитет у спортивному середовищі — як спортсмена, тренера та арбітра.

За інформацією Facebook-пабліка формування з охорони громадського порядку та державного кордону Defender, до складу якого входив Олексій Бондаренко, евакуація тіла з місця бою поки неможлива. У зв'язку з цим український військовослужбовець тимчасово зазначений зниклим безвісти.

