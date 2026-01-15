Відео
Головна Спорт На фронті загинув представник збірної України з боротьби

На фронті загинув представник збірної України з боротьби

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:25
Чемпіон України з боротьби Яременко загинув на фронті
Андрій Яременко в армії. Фото: Facebook

У грудні 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український борець, колишній чемпіон країни Андрій Яременко.

Після мобілізації він служив оператором безпілотних систем у лавах ЗСУ та вважався одним із найпідготовленіших спеціалістів свого підрозділу, повідомляє в Telegram Комітет ради України з питань молодіжної політики та спорту.

Життя талановитого спортсмена та захисника обірвалося у 25 років, до свого дня народження він не дожив лише дев'ять днів. Андрій Яременко народився 13 грудня 1999 року в Житомирі, навчався в загальноосвітній школі № 8, яка пізніше стала ліцеєм. У греко-римську боротьбу він прийшов у ранньому дитинстві та швидко виділився цілеспрямованістю та дисципліною.

Андрей Яременко
Андрій Яременко (ліворуч) у юності. Фото: Facebook

Незабаром Яременко почав стабільно представляти Житомирську область на всеукраїнському рівні. У 2015 році він став чемпіоном України, потім неодноразово підіймався на п'єдестал національних турнірів та увійшов до складу збірної країни. На чемпіонаті світу серед кадетів Андрій посів десяте місце, підтвердивши високий міжнародний рівень.

Війна замість майбутнього у спорті

Після здобуття ступеня магістра факультету фізичної культури та спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка Яременко мріяв працювати тренером і виховувати нове покоління борців. Однак після початку повномасштабної агресії РФ він зробив інший вибір.

На початку 2025 року вступив до лав ЗСУ та служив у 115-й окремій бригаді територіальної оборони. Навички, вироблені роками спорту — холоднокровність, точність та витримка — стали частиною його бойової роботи. Андрій Яременко загинув у Запорізькій області, захищаючи Україну.

спорт Запорізька область війна в Україні греко-римська боротьба Андрій Яременко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
