Головна Спорт На фронті загинув відомий український тренер та пауерліфтер

На фронті загинув відомий український тренер та пауерліфтер

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:49
На фронті загинув спортсмен та учасник Ігор Нескорених Вадим Маринич
Вадим Маринич на фронті. Фото: Facebook

Український спортсмен із Миколаєва Вадим Маринич загинув під час виконання бойового завдання на фронті. До вступу до лав Збройних сил України він працював у Миколаївській обласній варті, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста.

Про загибель Маринича повідомили на Facebook-сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

Читайте також:

Після служби в Варті Вадим Маринич добровільно приєднався до Сил оборони України та брав участь у боях на Луганському напрямку. Він обороняв позиції в районі Кремінної, де в січні 2024 року отримав поранення. Попри це, військовослужбовець пізніше повернувся на передову.

Вадим Маринич
Вадим Маринич у мирному житті. Фото: Facebook

Чим відомий Вадим Маринич

У цивільному житті боєць ЗСУ був відомий як тренер і пауерліфтер. Він займався організацією спортивних змагань і став ініціатором щорічного національно-патріотичного турніру з пауерліфтингу "Залізна нація" в Миколаєві. Також Маринич проходив службу в лавах Національної гвардії України у 2015-2016 роках.

Після поранення Вадим продовжував тренуватися та готувався до участі в національному відборі на Invictus Games-2025, беручи участь у спортивних зборах "Ігри Нескорених". Він мріяв повернутися до тренерської роботи та розвитку спорту, однак, знову вирушивши на фронт, прийняв свій останній бій.

спорт Миколаїв Паверліфтинг війна в Україні Ігри нескорених
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
