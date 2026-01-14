На фронті загинув спортсмен та учасник Ігор Нескорених Вадим Маринич

Вадим Маринич на фронті. Фото: Facebook

Український спортсмен із Миколаєва Вадим Маринич загинув під час виконання бойового завдання на фронті. До вступу до лав Збройних сил України він працював у Миколаївській обласній варті, а з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста.

Про загибель Маринича повідомили на Facebook-сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

Після служби в Варті Вадим Маринич добровільно приєднався до Сил оборони України та брав участь у боях на Луганському напрямку. Він обороняв позиції в районі Кремінної, де в січні 2024 року отримав поранення. Попри це, військовослужбовець пізніше повернувся на передову.

Вадим Маринич у мирному житті. Фото: Facebook

Чим відомий Вадим Маринич

У цивільному житті боєць ЗСУ був відомий як тренер і пауерліфтер. Він займався організацією спортивних змагань і став ініціатором щорічного національно-патріотичного турніру з пауерліфтингу "Залізна нація" в Миколаєві. Також Маринич проходив службу в лавах Національної гвардії України у 2015-2016 роках.

Після поранення Вадим продовжував тренуватися та готувався до участі в національному відборі на Invictus Games-2025, беручи участь у спортивних зборах "Ігри Нескорених". Він мріяв повернутися до тренерської роботи та розвитку спорту, однак, знову вирушивши на фронт, прийняв свій останній бій.

