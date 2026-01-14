На фронте погиб спортсмен и участник Игр Непокоренных Вадим Маринич

Вадим Маринич на фронте. Фото: Facebook

Украинский спортсмен из Николаева Вадим Маринич погиб во время выполнения боевого задания на фронте. До вступления в ряды Вооруженных сил Украины он работал в Николаевском областном дозоре, а с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту родного города.

О гибели Маринича сообщили на Facebook-странице Invictus Games: Team Ukraine.

После службы в Дозоре Вадим Маринич добровольно присоединился к Силам обороны Украины и принимал участие в боях на Луганском направлении. Он оборонял позиции в районе Кременной, где в январе 2024 года получил ранение. Несмотря на это, военнослужащий позже вернулся на передовую.

Вадим Маринич в мирной жизни. Фото: Facebook

Чем известен Вадим Маринич

В гражданской жизни боец ВСУ был известен как тренер и пауэрлифтер. Он занимался организацией спортивных соревнований и стал инициатором ежегодного национально-патриотического турнира по пауэрлифтингу "Железная нация" в Николаеве. Также Маринич проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины в 2015–2016 годах.

После ранения Вадим продолжал тренироваться и готовился к участию в национальном отборе на Invictus Games-2025, принимая участие в спортивных сборах "Игры Непокоренных". Он мечтал вернуться к тренерской работе и развитию спорта, однако, вновь отправившись на фронт, принял свой последний бой.

