Україна
Главная Спорт На фронте погиб представитель сборной Украины по борьбе

На фронте погиб представитель сборной Украины по борьбе

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:25
Чемпион Украины по борьбе Яременко погиб на фронте
Андрей Яременко в армии. Фото: Facebook

В декабре 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб украинский борец, бывший чемпион страны Андрей Яременко.

После мобилизации он служил оператором беспилотных систем в рядах ВСУ и считался одним из самых подготовленных специалистов своего подразделения, сообщает в Telegram Комитет совета Украины по вопросам молодежной политики и спорта.

Жизнь талантливого спортсмена и защитника оборвалась в 25 лет, до своего дня рождения он не дожил всего девять дней. Андрей Яременко родился 13 декабря 1999 года в Житомире, учился в общеобразовательной школе № 8, позже ставшей лицеем. В греко-римскую борьбу он пришёл в раннем детстве и быстро выделился целеустремленностью и дисциплиной. 

Андрей Яременко
Андрей Яременко (слева) в юности. Фото: Facebook

Вскоре Яременко начал стабильно представлять Житомирскую область на всеукраинском уровне. В 2015 году он стал чемпионом Украины, затем неоднократно поднимался на пьедестал национальных турниров и вошел в состав сборной страны. На чемпионате мира среди кадетов Андрей занял десятое место, подтвердив высокий международный уровень.

Война вместо будущего в спорте

После получения степени магистра факультета физической культуры и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франко Яременко мечтал работать тренером и воспитывать новое поколение борцов. Однако после начала полномасштабной агрессии РФ он сделал другой выбор.

В начале 2025 года вступил в ряды ВСУ и служил в 115-й отдельной бригаде территориальной обороны. Навыки, выработанные годами спорта — хладнокровие, точность и выдержка — стали частью его боевой работы. Андрей Яременко погиб в Запорожской области, защищая Украину.  

спорт Запорожская область война в Украине греко-римская борьба Андрей Яременко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
