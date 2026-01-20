Видео
Україна
Мастер спорта по смешанным единоборствам погиб на фронте

Мастер спорта по смешанным единоборствам погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 13:45
Украинский боец ММА погиб на передовой в районе Покровска
Алексей Бондаренко на фронте. Фото: Facebook

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении в Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Бондаренко. В гражданской жизни он был мастером спорта по смешанным единоборствам, призером чемпионата Европы, многократным чемпионом Украины, а также тренером и судьёй национальной категории.

В четверг, 15 января 2026 года, Алексей получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, сообщила в Facebook Национальная Федерация смешанных единоборств ММА Украины. 

Алексей Бондаренко родился 22 мая 1996 года в Лисичанске Луганской области. В школьные годы занимался боксом и паркуром, а до полномасштабной войны жил и тренировался на Волыни — в Ковеле и Луцке, представляя клубы "Скиф" и "Воин". Он выступал как профессиональный боец ММА, выигрывал национальные чемпионаты и становился победителем турниров "Кубок Запада" и "Кубок Востока", а также серебряным призером "Кубка Центра". 

Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко до полномасштабной войны. Фото: Facebook

Прерванная карьера спортсмена 

В 2023 году Алексей окончил Луцкий национальный технологический университет, где получил степень магистра по специальности "Физическая культура и спорт". В Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины отмечали его принципиальность, профессиональный подход и высокий авторитет в спортивной среде — как спортсмена, тренера и арбитра.

По информации Facebook-паблика формирования по охране общественного порядка и государственной границы Defender, в состав которого входил Алексей Бондаренко, эвакуация тела с места боя пока невозможна. В связи с этим украинский военнослужащий временно числится пропавшим без вести. 

