На фронте погиб известный украинский спортсмен из Николаева

Сергей Шумилов на фронте. Фото: Facebook

Украинская спортивная семья понесла очередную тяжелую утрату. В январе 2026 года, защищая независимость страны, погиб еще один бывший атлет.

Сергей Шумилов боролся с оккупантами на самых горячих точках фронта, но получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, сообщает портал Новини.LIVE.

Кем был Сергей Шумилов

Воспитанник комплексной детско-юношеской школы №1 по греко-римской борьбе родился в 1994 году в Николаеве. Он был неоднократным победителем и призером всеукраинских и международных соревнований, имел звание кандидата в мастера спорта и окончил Николаевское высшее училище физической культуры, где формировался как спортсмен и как человек.

С началом полномасштабной войны Сергей сменил борцовское трико на военную форму. Он до последнего оставался верен присяге, отдав за свободу Украины самое ценное — свою жизнь. У Сергея остались мать и маленький сын.

