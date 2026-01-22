Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На фронте погиб известный спортсмен из Никлолаева

На фронте погиб известный спортсмен из Никлолаева

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:47
На фронте погиб известный украинский спортсмен из Николаева
Сергей Шумилов на фронте. Фото: Facebook

Украинская спортивная семья понесла очередную тяжелую утрату. В январе 2026 года, защищая независимость страны, погиб еще один бывший атлет.

Сергей Шумилов боролся с оккупантами на самых горячих точках фронта, но получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Кем был Сергей Шумилов 

Воспитанник комплексной детско-юношеской школы №1 по греко-римской борьбе родился в 1994 году в Николаеве. Он был неоднократным победителем и призером всеукраинских и международных соревнований, имел звание кандидата в мастера спорта и окончил Николаевское высшее училище физической культуры, где формировался как спортсмен и как человек.

С началом полномасштабной войны Сергей сменил борцовское трико на военную форму. Он до последнего оставался верен присяге, отдав за свободу Украины самое ценное — свою жизнь. У Сергея остались мать и маленький сын. 

Напомним, известный украинский тренер назвал молодых футболистов, которые могут переехать за границу из УПЛ. 

Жена Александра Зинченко откровенно назвала вредную привычку, которая мешает ей жить по утрам. 

спорт Николаев Спортсмены в ВСУ война в Украине греко-римская борьба
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации