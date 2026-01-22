На фронте погиб известный украинский спортсмен из Николаева

На фронте погиб известный спортсмен из Никлолаева
Украинская спортивная семья понесла очередную тяжелую утрату. В январе 2026 года, защищая независимость страны, погиб еще один бывший атлет.
Сергей Шумилов боролся с оккупантами на самых горячих точках фронта, но получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью, сообщает портал Новини.LIVE.
Кем был Сергей Шумилов
Воспитанник комплексной детско-юношеской школы №1 по греко-римской борьбе родился в 1994 году в Николаеве. Он был неоднократным победителем и призером всеукраинских и международных соревнований, имел звание кандидата в мастера спорта и окончил Николаевское высшее училище физической культуры, где формировался как спортсмен и как человек.
С началом полномасштабной войны Сергей сменил борцовское трико на военную форму. Он до последнего оставался верен присяге, отдав за свободу Украины самое ценное — свою жизнь. У Сергея остались мать и маленький сын.
Напомним, известный украинский тренер назвал молодых футболистов, которые могут переехать за границу из УПЛ.
Жена Александра Зинченко откровенно назвала вредную привычку, которая мешает ей жить по утрам.
Читайте Новини.LIVE!