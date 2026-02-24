Чемпіон світу з кікбоксингу Литовченко загинув на фронті

Микола Литовченко на фронті. Фото: Facebook

Ще один відомий український спортсмен пожертвував собою під час бойового зіткнення з російськими окупантами. Колишній кікбоксер Микола Литовченко на фронті дістав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Ексспортсмен кілька років поспіль був важливою частиною української армії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

На війні проти Росії загинув український кікбоксер Микола Литовченко. Уродженець Сєвєродонецька Луганської області поліг на полі бою під час виконання завдання на Лиманському напрямку Донецької області.

Микола Литовченко до служби в армії. Фото: Facebook

Що відомо про спортсмена

У 2025 році Литовченко приєднався до лав Збройних сил України. Він проходив службу оператором ударного безпілотного літального апарату "Вампір" у складі 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ.

До початку служби в армії Литовченко активно займався кікбоксингом. Він ставав чемпіоном світу за версією WPKA серед юніорів на турнірі в Афінах і отримав звання майстра спорту.

Похорон Литовченка відбудеться в Ірпені Київської області. Миколі назавжди залишилося 28 років.

