Когда Мудрик сможет выйти на поле — известна дата

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик продолжает отбывать трехлетнюю дисквалификацию, связанную с нарушением антидопинговых правил.

Футболист сможет вернуться к официальным матчам только в январе 2027 года, когда завершится срок отстранения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Аарона Рамиро.

Последнюю игру за "синих" украинец провел 28 ноября 2024 года в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", где отметился забитым мячом. В общей сложности за "Челси" Михаил Мудрик сыграл 73 встречи, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Что ждет Мудрика в будущем

В то же время в медиа, связанных с лондонским клубом, появилась информация о том, что третья фаза допинг-теста дала отрицательный результат. Сообщается, что футболист может получить разрешение посещать тренировочную базу и заниматься индивидуально, пока продолжаются юридические процедуры по делу.

Сам Михаил Мудрик рассчитывает как можно быстрее вернуться к полноценной работе и выступлениям, поскольку считает, что способен приносить пользу команде. Окончательные решения по его статусу будут зависеть от завершения всех формальных процедур.

