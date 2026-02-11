Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ

Михаил Мудрик. Фото: Getty Images

Трансфер украинского вингера Михаила Мудрика из "Шахтера" обошелся "Челси" в 70 млн евро. Однако этот переход до сих пор не оправдал ожиданий.

Мудрик даже возглавил рейтинг худших трансферов в АПЛ по версии ESPN, передает Новини.LIVE.

Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Мудрик возглавил рейтинг худших

В обнародованном рейтинге самых неудачных трансферов в истории английской Премьер-лиги в список вошли 50 подписаний, а первое место занял Мудрик.

Украинец перешел в "Челси" в сезоне-2022/2023 из "Шахтера". Всего за лондонский клуб он провел 73 матча, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. В декабре 2024 года в его допинг-пробе обнаружили мельдоний, и с тех пор он больше не выходил на поле.

Кроме Мудрика, в тройку самых неудачных трансферов по версии ESPN вошли Антони и Николя Пепе. Бразилец Антони перешел из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 млн евро, но не оправдал ожиданий в составе манкунианцев. Ивуариец Николя Пепе, за которого "Арсенал" заплатил 80 млн евро "Лиллю", также не стал ключевой фигурой команды и впоследствии покинул клуб.

Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ:

Михаил Мудрик — из "Шахтера" в "Челси" за 70 млн евро. Антони — из "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 млн евро. Николя Пепе — из "Лилля" в "Арсенал" за 80 млн евро. Али Диа — в "Саутгемптон" свободным агентом. Дэниел Дринквотер — из "Лестера" в "Челси" за 37,9 млн евро. Рикардо Альварес — из "Интера" в "Сандерленд" за 10,5 млн евро. Ромелу Лукаку — из "Интера" в "Челси" за 113 млн евро. Джейдон Санчо — из "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро. Томас Бролин — из "Пармы" в "Лидс Юнайтед" за 5,3 млн евро. Калвин Филлипс — из "Лидс Юнайтед" в "Манчестер Сити" за 49 млн евро.

