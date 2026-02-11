Відео
Мудрик посів перше місце в рейтингу найгірших покупок в історії АПЛ

Дата публікації: 11 лютого 2026 21:13
Мудрика визнали найгіршим трансфером в історії АПЛ
Михайло Мудрик. Фото: Getty Images

Трансфер українського вінгера Михайла Мудрика із "Шахтаря" обійшовся "Челсі" у 70 млн євро. Однак цей перехід досі не виправдав очікувань.

Мудрик навіть очолив рейтинг найгірших трансферів в АПЛ за версією ESPN, передає Новини.LIVE.

Мудрик очолив рейтинг найгірших

В оприлюдненому рейтингу найневдаліших трансферів в історії англійської Прем’єр-ліги до списку увійшли 50 підписань, а перше місце посів Мудрик.

Українець перейшов до "Челсі" у сезоні-2022/2023 із "Шахтаря". Загалом за лондонський клуб він провів 73 матчі, забив 10 м’ячів і віддав 11 результативних передач. У грудні 2024 року в його допінг-пробі виявили мельдоній, і відтоді він більше не виходив на поле.

Окрім Мудрика, до трійки найневдаліших трансферів за версією ESPN увійшли Антоні та Ніколя Пепе. Бразилець Антоні перейшов із "Аякса" до "Манчестер Юнайтед" за 95 млн євро, але не виправдав очікувань у складі манкуніанців. Івуарієць Ніколя Пепе, за якого "Арсенал" заплатив 80 млн євро "Ліллю", також не став ключовою фігурою команди й згодом залишив клуб.

Топ-10 найгірших трансферів в історії АПЛ:

  1. Михайло Мудрик — із "Шахтаря" до "Челсі" за 70 млн євро.
  2. Антоні — з "Аякса" до "Манчестер Юнайтед" за 95 млн євро.
  3. Ніколя Пепе — з "Лілля" до "Арсенала" за 80 млн євро.
  4. Алі Діа — до "Саутгемптона" вільним агентом.
  5. Деніел Дрінквотер — з "Лестера" до "Челсі" за 37,9 млн євро.
  6. Рікардо Альварес — з "Інтера" до "Сандерленда" за 10,5 млн євро.
  7. Ромелу Лукаку — з "Інтера" до "Челсі" за 113 млн євро.
  8. Джейдон Санчо — з "Боруссії" до "Манчестер Юнайтед" за 85 млн євро.
  9. Томас Бролін — з "Парми" до "Лідс Юнайтед" за 5,3 млн євро.
  10. Калвін Філліпс — з "Лідс Юнайтед" до "Манчестер Сіті" за 49 млн євро.

Нагадаємо, раніше росіяни обійшли правила МОК на пронесення на арени ОІ-2026 російських прапорів.

Чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розкрив історію про зйомки в кіно.

рейтинг футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
