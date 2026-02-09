Видео
Видео

В МИД Украины поспешили откареститься от Мудрика — детали

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 10:32
МИД Украины отреагировал на скандал с Мудриком
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ситуацию вокруг вингера "Челси" Михаила Мудрика. Она возникла после его участия в онлайн-игре Counter-Strike 2 и последующего конфликта с польским игроком.

Комментарий был предоставлен в ответ на запрос польского издания Przegląd Sportowy Onet и касался как самого инцидента, так и дальнейших высказываний футболиста, сообщает портал Новини.LIVE.

В МИД подчеркнули, что осознают особую чувствительность исторических тем, связанных с событиями 40-х годов XX века, и их значение для польского общества. Ведомство отметило важность уважительного и ответственного отношения к сложным страницам общей истории двух стран, указав, что любые формулировки, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв или к польскому народу, противоречат такому подходу. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в национальной команде. Фото: скриншот YouTube

Что в МИД Украины написали о Мудрике

Одновременно в министерстве обратили внимание на принципиальный момент, касающийся свободы частных высказываний. Украина, как демократическое государство, не осуществляет контроль за заявлениями отдельных граждан, сделанными вне официального контекста и не от имени государства.

Также в МИД Украины уточнили, что по имеющейся информации Михаил Мудрик не представляет страну в данном случае и не является действующим членом национальной сборной Украины, а потому его действия и слова не могут рассматриваться как официальная позиция государства. 

скандал спорт МИД футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
