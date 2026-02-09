Відео
Головна Спорт У МЗС України поспішили відхреститися від Мудрика — деталі

У МЗС України поспішили відхреститися від Мудрика — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:32
МЗС України відреагувало на скандал із Мудриком
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: скриншот YouTube

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ситуацію навколо вінгера "Челсі" Михайла Мудрика. Вона виникла після його участі в онлайн-грі Counter-Strike 2 та подальшого конфлікту з польським гравцем.

Коментар було надано у відповідь на запит польського видання Przegląd Sportowy Onet та стосувався як самого інциденту, так і подальших висловлювань футболіста, повідомляє портал Новини.LIVE.

У МЗС підкреслили, що усвідомлюють особливу чутливість історичних тем, пов'язаних із подіями 40-х років XX століття, та їхнє значення для польського суспільства. Відомство наголосило на важливості шанобливого та відповідального ставлення до складних сторінок спільної історії двох країн, вказавши, що будь-які формулювання, які можуть бути сприйняті як неповага до пам'яті жертв або до польського народу, суперечать такому підходу.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик у національній команді. Фото: скриншот YouTube

Що в МЗС України написали про Мудрика

Водночас у міністерстві звернули увагу на принциповий момент, що стосується свободи приватних висловлювань. Україна, як демократична держава, не здійснює контроль за заявами окремих громадян, зробленими поза офіційним контекстом і не від імені держави.

Також у МЗС України уточнили, що за наявною інформацією Михайло Мудрик не представляє країну в даному випадку та не є чинним членом національної збірної України, а тому його дії та слова не можуть розглядатися як офіційна позиція держави.

Нагадаємо, стало відомо, в яких дисциплінах виступлять українські спортсмени в третій день Олімпіади-2026.

Відомий у минулому футболіст Олег Саленко міг очолити команду з УПЛ — чому цього так і не сталося.

скандал спорт МЗС футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
