Главная Спорт Шевченко обсудил с Инфантино судьбу россиян в мировом футболе

Шевченко обсудил с Инфантино судьбу россиян в мировом футболе

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:35
Шевченко с Инфантино обменялись мнениями о возвращении россиян в футбол
Андрей Шевченко на Конгрессе УЕФА. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел встречи на полях Конгресса УЕФА в Брюсселе с Еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Центральной темой разговора стала позиция Украины по поводу возможного возвращения российских команд в международные соревнования, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В диалоге с Гленом Микалефом обсуждались актуальные вопросы европейского футбола, включая сохранение действующих ограничений. Еврокомиссар ранее публично высказывался против инициатив по смягчению санкций, и украинская сторона выразила благодарность за такую позицию. 

Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Что Шевченко обсудил с Инфантино

Отдельная встреча состоялась с президентом ФИФА. Шевченко проинформировал его о ситуации в Украине и подчеркнул, что любые шаги к ослаблению бана для российских команд недопустимы. При этом на самом Конгрессе УЕФА вопрос возвращения россиян официально не рассматривался.

"В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола. Андрей Шевченко донес информацию о тяжелой ситуации в Украине и отметил недопустимость попыток смягчения ограничений для россиян. На Конгрессе УЕФА в Брюсселе вопросы их возвращения не рассматривались", — говорится в сообщении УАФ. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
