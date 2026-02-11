Каладзе резко высказался о Шевченко и войне в Украине

Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее играл в Украине за "Динамо" и хорошо отзывался об Украине. Однако, его последние заявления трудно назвать дружескими.

В интервью La Gazzetta dello Sport Каладзе рассказал об общении со своим бывшим другом и одноклубником Андреем Шевченко.

Реклама

Читайте также:

Ранее Шевченко заявил, что для него сейчас Каладзе не существует.

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Каладзе ничего так и не понял

Бывший футболист киевского "Динамо" и "Милана" заявил, что неоднократно обсуждал с Шевченко тему войны. По его словам, Грузия уже переживала подобные события, а сама война является чем-то ужасным.

Он отметил, что для него главным остается вопрос о том, к чему все это приведет, однако ответа на него он пока не имеет.

Ранее высказывания Каладзе о войне уже вызвали резонанс в медиа и среди футбольного сообщества. Политик также себе позволял оскорблять Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее россияне показали, как европейский флаг помогает им проносить флаги на арены ОИ-2026.

Чемпион мира по боксу Александр Усик раскрыл историю о предложении от Cильвестра Сталоне.