Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Каладзе рассказал о последних разговорах с Шевченко о войне

Каладзе рассказал о последних разговорах с Шевченко о войне

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:59
Каладзе резко высказался о Шевченко и войне в Украине
Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее играл в Украине за "Динамо" и хорошо отзывался об Украине. Однако, его последние заявления трудно назвать дружескими.

В интервью La Gazzetta dello Sport Каладзе рассказал об общении со своим бывшим другом и одноклубником Андреем Шевченко.

Реклама
Читайте также:

Ранее Шевченко заявил, что для него сейчас Каладзе не существует.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Каладзе ничего так и не понял

Бывший футболист киевского "Динамо" и "Милана" заявил, что неоднократно обсуждал с Шевченко тему войны. По его словам, Грузия уже переживала подобные события, а сама война является чем-то ужасным.

Он отметил, что для него главным остается вопрос о том, к чему все это приведет, однако ответа на него он пока не имеет.

Ранее высказывания Каладзе о войне уже вызвали резонанс в медиа и среди футбольного сообщества. Политик также себе позволял оскорблять Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее россияне показали, как европейский флаг помогает им проносить флаги на арены ОИ-2026.

Чемпион мира по боксу Александр Усик раскрыл историю о предложении от Cильвестра Сталоне.

футбол Грузия Андрей Шевченко война в Украине Каха Каладзе
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации