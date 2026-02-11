Каладзе різко висловився про Шевченка та війну в Україні

Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Мер Тбілісі Каха Каладзе раніше грав в Україні за "Динамо" і добре відзивався про Україні. Однак, його останні заяви важко назвати дружніми.

В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport Каладзе розповів про спілкування зі своїм колишнім другом та одноклубником Андрієм Шевченком.

Раніше Шевченко заявив, що для нього наразі Каладзе не існує.

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Каладзе нічого так і не зрозумів

Колишній футболіст київського "Динамо" та "Мілана" заявив, що неодноразово обговорював із Шевченком тему війни. За його словами, Грузія вже переживала подібні події, а сама війна є чимось жахливим.

Він зазначив, що для нього головним залишається питання про те, до чого все це призведе, однак відповіді на нього він наразі не має.

Раніше висловлювання Каладзе щодо війни вже викликали резонанс у медіа та серед футбольної спільноти. Політик також собі дозволяв ображати Президента України Володимира Зеленського.

