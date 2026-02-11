Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Каладзе розповів про останні розмови з Шевченком про війну

Каладзе розповів про останні розмови з Шевченком про війну

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 23:59
Каладзе різко висловився про Шевченка та війну в Україні
Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Мер Тбілісі Каха Каладзе раніше грав в Україні за "Динамо" і добре відзивався про Україні. Однак, його останні заяви важко назвати дружніми.

В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport Каладзе розповів про спілкування зі своїм колишнім другом та одноклубником Андрієм Шевченком.

Реклама
Читайте також:

Раніше Шевченко заявив, що для нього наразі Каладзе не існує.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Каладзе нічого так і не зрозумів

Колишній футболіст київського "Динамо" та "Мілана" заявив, що неодноразово обговорював із Шевченком тему війни. За його словами, Грузія вже переживала подібні події, а сама війна є чимось жахливим.

Він зазначив, що для нього головним залишається питання про те, до чого все це призведе, однак відповіді на нього він наразі не має.

Раніше висловлювання Каладзе щодо війни вже викликали резонанс у медіа та серед футбольної спільноти. Політик також собі дозволяв ображати Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше росіяни показали, як європейський стяг допомагає їм проносити прапори на арени ОІ-2026.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розкрив історію про пропозицію від Сільвестра Сталоне.

футбол Грузія Андрій Шевченко війна в Україні Каха Каладзе
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації