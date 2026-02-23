Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Карпат возникли проблемы с домашним стадионом — что известно

У Карпат возникли проблемы с домашним стадионом — что известно

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:05
Русол объяснил ситуацию со стадионом Карпат
Гендиректор "Карпат" Андрей Русол. Фото: УНИАН

Генеральный директор львовских "Карпат" Андрей Русол прокомментировал ситуацию с возможной заменой газона на стадионе Украина. Клуб анализировал этот вопрос еще в прошлом сезоне.

Окончательное решение было отложено, и причина известна, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Карпат".

Реклама
Читайте также:

Руководство львовского клуба рассматривало вариант обновления покрытия в период борьбы команды за еврокубки, но тогда приоритетом стало проведение заключительных матчей дома. Позже к вопросу вернулись перед стартом нового чемпионата, однако и тогда решили сохранить привычную арену для болельщиков. 

Стадион Украина
Стадион "Украина" во Львове. Фото: пресс-служба "Карпат"

Почему реконструкция арены "Украина" снова отложена

Во львовском клубе подчеркнули, что вместо полной замены покрытия сосредоточились на технических моментах. В частности, была решена проблема с системой подогрева, что позволило готовить стадион к ближайшим домашним матчам, включая игру против "Колоса".

"Мы рассматривали возможность смены футбольного поля на стадионе Украина, но это действие занимает определенное время. Мы решили проблему с подогревом и сейчас готовимся принять Колос на Украине. Пока в нашей стране идет война, этот вопрос неактуален", — заявил Русол. 

Напомним, бывший тренер "Карпат" Владислав Лупашко  был замечен на трибуне итальянского стадиона во время одного из матчей местного чемпионата. 

Английский "Ливерпуль" уже выбрал нового форварда, который может заменить в основном составе египтянина Мохамеда Салаха. 

спорт Львов футбол стадионы УПЛ Карпаты Львов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации