Русол объяснил ситуацию со стадионом Карпат

Гендиректор "Карпат" Андрей Русол. Фото: УНИАН

Генеральный директор львовских "Карпат" Андрей Русол прокомментировал ситуацию с возможной заменой газона на стадионе Украина. Клуб анализировал этот вопрос еще в прошлом сезоне.

Окончательное решение было отложено, и причина известна, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Карпат".

Руководство львовского клуба рассматривало вариант обновления покрытия в период борьбы команды за еврокубки, но тогда приоритетом стало проведение заключительных матчей дома. Позже к вопросу вернулись перед стартом нового чемпионата, однако и тогда решили сохранить привычную арену для болельщиков.

Стадион "Украина" во Львове. Фото: пресс-служба "Карпат"

Почему реконструкция арены "Украина" снова отложена

Во львовском клубе подчеркнули, что вместо полной замены покрытия сосредоточились на технических моментах. В частности, была решена проблема с системой подогрева, что позволило готовить стадион к ближайшим домашним матчам, включая игру против "Колоса".

"Мы рассматривали возможность смены футбольного поля на стадионе Украина, но это действие занимает определенное время. Мы решили проблему с подогревом и сейчас готовимся принять Колос на Украине. Пока в нашей стране идет война, этот вопрос неактуален", — заявил Русол.

