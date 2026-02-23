Андрій Русол пояснив ситуацію зі стадіоном Україна у Львові

Гендиректор "Карпат" Андрій Русол. Фото: УНІАН

Генеральний директор львівських "Карпат" Андрій Русол висловився щодо потенційної заміни покриття на стадіоні "Україна". У клубі розглядали це питання ще під час минулого сезону.

Остаточне рішення було відкладено, і причина відома, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Карпат".

Керівництво львівського клубу розглядало варіант оновлення покриття в період боротьби команди за єврокубки, але тоді пріоритетом стало проведення заключних матчів удома. Пізніше до питання повернулися перед стартом нового чемпіонату, однак тоді вирішили зберегти звичну арену для вболівальників.

Стадіон "Україна" у Львові. Фото: пресслужба "Карпат"

Чому реконструкцію арени "Україна" знову відкладено

У львівському клубі наголосили, що замість повної заміни покриття зосередилися на технічних моментах. Зокрема, було вирішено проблему із системою підігріву, що дало змогу готувати стадіон до найближчих домашніх матчів, зокрема й до гри проти "Колоса".

"Ми розглядали можливість зміни футбольного поля на стадіоні Україна, але ця дія займає певний час. Ми вирішили проблему з підігрівом і зараз готуємося прийняти "Колос" на Україні. Поки в нашій країні йде війна, це питання неактуальне", — заявив Русол.

