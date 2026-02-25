Юлия Левченко уверенно ответила на критику в соцсетях

Юлия Левченко во время тренировки. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала бронзовым призером международного турнира в польском Торуне. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,94 метра и заняла третье место по итогам соревнований.

Очередной успешный старт вызвал активную реакцию болельщиков в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Обозреватель".

Юлия Левченко в прекрасной форме начала 2026 год. Участница Олимпийских игр уже в третий раз за шесть недель взошла на подиум. Помимо поздравлений с результатом, часть пользователей начала обсуждать спортивную экипировку легкоатлетки, что стало поводом для дискуссий.

Критика в адрес Юлии Левченко. Фото: скриншот Threads

Реакция на выбор формы Левченко

Некоторые болельщики выразили недовольство тем, что спортсменки выходят в сектор в шортах-боксерах и топах. Обсуждение затронуло вопросы внешнего вида и стандартов формы в легкой атлетике. Юлия Левченко поспешила объяснить свой выбор экипировки.

Ответ Юлии Левченко. Фото: скриншот Threads

"Это для удобства, чтобы максимально свободно выполнять движения. У мужчин немного другая анатомия тела. И еще многое зависит от личного комфорта и вида легкой атлетики", — отметила спортсменка.

