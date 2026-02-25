Юлия Левченко уверенно ответила на критику в соцсетях

Левченко раскритиковали за выбор формы для соревнований
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала бронзовым призером международного турнира в польском Торуне. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,94 метра и заняла третье место по итогам соревнований.
Юлия Левченко в прекрасной форме начала 2026 год. Участница Олимпийских игр уже в третий раз за шесть недель взошла на подиум. Помимо поздравлений с результатом, часть пользователей начала обсуждать спортивную экипировку легкоатлетки, что стало поводом для дискуссий.
Реакция на выбор формы Левченко
Некоторые болельщики выразили недовольство тем, что спортсменки выходят в сектор в шортах-боксерах и топах. Обсуждение затронуло вопросы внешнего вида и стандартов формы в легкой атлетике. Юлия Левченко поспешила объяснить свой выбор экипировки.
"Это для удобства, чтобы максимально свободно выполнять движения. У мужчин немного другая анатомия тела. И еще многое зависит от личного комфорта и вида легкой атлетики", — отметила спортсменка.
