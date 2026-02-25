Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко раскритиковали за выбор формы для соревнований

Левченко раскритиковали за выбор формы для соревнований

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 12:37
Юлия Левченко уверенно ответила на критику в соцсетях
Юлия Левченко во время тренировки. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала бронзовым призером международного турнира в польском Торуне. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,94 метра и заняла третье место по итогам соревнований.

Очередной успешный старт вызвал активную реакцию болельщиков в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Обозреватель".

Реклама
Читайте также:

Юлия Левченко в прекрасной форме начала 2026 год. Участница Олимпийских игр уже в третий раз за шесть недель взошла на подиум. Помимо поздравлений с результатом, часть пользователей начала обсуждать спортивную экипировку легкоатлетки, что стало поводом для дискуссий. 

Юлия Левченко
Критика в адрес Юлии Левченко. Фото: скриншот Threads

Реакция на выбор формы Левченко 

Некоторые болельщики выразили недовольство тем, что спортсменки выходят в сектор в шортах-боксерах и топах. Обсуждение затронуло вопросы внешнего вида и стандартов формы в легкой атлетике. Юлия Левченко поспешила объяснить свой выбор экипировки. 

Юлия Левченко
Ответ Юлии Левченко. Фото: скриншот Threads

"Это для удобства, чтобы максимально свободно выполнять движения. У мужчин немного другая анатомия тела. И еще многое зависит от личного комфорта и вида легкой атлетики", — отметила спортсменка. 

Напомним, бывший футболист "Шахтера" Михаил Мудрик уже в скором времени вернется в футбол после дисквалификации. 

Экс-капитан сборной Украины возвращается в Премьер-лигу, он выбрал скромный клуб для продолжения карьеры. 

спорт Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту форма
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации