Юлия Левченко выиграла второй подряд турнир в Германии

Левченко не остановить — украинка одержала вторую победу в сезоне
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко одержала вторую победу в 2026 году, выиграв международный турнир в немецком Вайнхайме.
Соревнования стали для спортсменки вторым стартом в помещении в текущем сезоне, сообщает портал Новини.LIVE.
По ходу турнира Юлия Левченко безошибочно преодолела высоты 1,76 м, 1,80 м, 1,84 м и 1,88 м, беря каждую планку с первой попытки. Решающий момент наступил на отметке 1,91 м, где украинка также справилась с задачей с первого раза, тогда как ее основная соперница, американка Барнс, не смогла взять эту высоту.
Прыжки в высоту на BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim
- Юлия Левченко (Украина) — 1,95 метра
- Сана Барнс (США) — 1,88 м
- Йоханна Геринг (Германия) – 1,84 м
Как развивалась борьба Левченко за победу
После выбывания конкуренток украинская спортсменка продолжила выступление и успешно преодолела планку 1,95 м, улучшив свой лучший результат сезона на один сантиметр. Эта высота стала для нее максимальной на турнире и закрепила уверенную победу.
Попытки на 1,97 м оказались неудачными, однако итоговый результат подтвердил хорошую форму спортсменки на старте года. Для Левченко этот турнир стал еще одним этапом подготовки к ключевым стартам сезона и показал стабильность ее выступлений в зале.
Напомним, стала известна зарплата украинского защитника Ильи Забарного во французском "ПСЖ".
В итальянском "Дженоа" планируют изменить игровое амплуа полузащитника Руслана Малиновского.
Читайте Новини.LIVE!