Главная Спорт Левченко не остановить — украинка одержала вторую победу в сезоне

Левченко не остановить — украинка одержала вторую победу в сезоне

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 10:11
Юлия Левченко выиграла второй подряд турнир в Германии
Юлия Левченко снова победила. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко одержала вторую победу в 2026 году, выиграв международный турнир в немецком Вайнхайме.

Соревнования стали для спортсменки вторым стартом в помещении в текущем сезоне, сообщает портал Новини.LIVE.

По ходу турнира Юлия Левченко безошибочно преодолела высоты 1,76 м, 1,80 м, 1,84 м и 1,88 м, беря каждую планку с первой попытки. Решающий момент наступил на отметке 1,91 м, где украинка также справилась с задачей с первого раза, тогда как ее основная соперница, американка Барнс, не смогла взять эту высоту. 

Прыжки в высоту на BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim

  1. Юлия Левченко (Украина) — 1,95 метра
  2. Сана Барнс (США) — 1,88 м
  3. Йоханна Геринг (Германия) – 1,84 м
Юлия Левченко
Юлия Левченко в 2026 году. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Как развивалась борьба Левченко за победу

После выбывания конкуренток украинская спортсменка продолжила выступление и успешно преодолела планку 1,95 м, улучшив свой лучший результат сезона на один сантиметр. Эта высота стала для нее максимальной на турнире и закрепила уверенную победу. 

Юлия Левченко
Прыжок Юлии Левченко. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Попытки на 1,97 м оказались неудачными, однако итоговый результат подтвердил хорошую форму спортсменки на старте года. Для Левченко этот турнир стал еще одним этапом подготовки к ключевым стартам сезона и показал стабильность ее выступлений в зале. 

спорт Олимпийские игры Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
