Юлія Левченко виграла другий поспіль турнір у Німеччині

Юлія Левченко знову перемогла. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула другу перемогу 2026 року, вигравши міжнародний турнір у німецькому Вайнгаймі.

Змагання стали для спортсменки другим стартом у приміщенні в поточному сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Під час турніру Юлія Левченко безпомилково подолала висоти 1,76 м, 1,80 м, 1,84 м та 1,88 м, беручи кожну планку з першої спроби. Вирішальний момент настав на позначці 1,91 м, де українка також впоралася із завданням з першого разу, тоді як її основна суперниця, американка Барнс, не змогла взяти цю висоту.

Стрибки у висоту на BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim

Юлія Левченко (Україна) — 1,95 метра Сана Барнс (США) — 1,88 м Йоганна Герінг (Німеччина) — 1,84 м

Юлія Левченко у 2026 році. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Як розвивалася боротьба Левченко за перемогу

Після вибування конкуренток українська спортсменка продовжила виступ та успішно подолала планку 1,95 м, поліпшивши свій найкращий результат сезону на один сантиметр. Ця висота стала для неї максимальною на турнірі та закріпила впевнену перемогу.

Стрибок Юлії Левченко. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Спроби на 1,97 м виявилися невдалими, проте підсумковий результат підтвердив хорошу форму спортсменки на старті року. Для Левченко цей турнір став ще одним етапом підготовки до ключових стартів сезону та показав стабільність її виступів у залі.

