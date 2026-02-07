Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко не зупинити — українка здобула другу перемогу в сезоні

Левченко не зупинити — українка здобула другу перемогу в сезоні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 10:11
Юлія Левченко виграла другий поспіль турнір у Німеччині
Юлія Левченко знову перемогла. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула другу перемогу 2026 року, вигравши міжнародний турнір у німецькому Вайнгаймі.

Змагання стали для спортсменки другим стартом у приміщенні в поточному сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Під час турніру Юлія Левченко безпомилково подолала висоти 1,76 м, 1,80 м, 1,84 м та 1,88 м, беручи кожну планку з першої спроби. Вирішальний момент настав на позначці 1,91 м, де українка також впоралася із завданням з першого разу, тоді як її основна суперниця, американка Барнс, не змогла взяти цю висоту.

Стрибки у висоту на BKK Freudenberg Hochsprung Gala Weinheim

  1. Юлія Левченко (Україна) — 1,95 метра
  2. Сана Барнс (США) — 1,88 м
  3. Йоганна Герінг (Німеччина) — 1,84 м
Юлия Левченко
Юлія Левченко у 2026 році. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Як розвивалася боротьба Левченко за перемогу

Після вибування конкуренток українська спортсменка продовжила виступ та успішно подолала планку 1,95 м, поліпшивши свій найкращий результат сезону на один сантиметр. Ця висота стала для неї максимальною на турнірі та закріпила впевнену перемогу.

Юлия Левченко
Стрибок Юлії Левченко. Фото: Frank Hammerschmidt/picture alliance via Getty Images

Спроби на 1,97 м виявилися невдалими, проте підсумковий результат підтвердив хорошу форму спортсменки на старті року. Для Левченко цей турнір став ще одним етапом підготовки до ключових стартів сезону та показав стабільність її виступів у залі.

Нагадаємо, стала відома зарплата українського захисника Іллі Забарного у французькому "ПСЖ".

В італійському "Дженоа" планують змінити ігрове амплуа півзахисника Руслана Маліновського.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олімпійські ігри Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації