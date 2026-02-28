Видео
Главная Спорт Магучих стала чемпионкой Украины, опередив Левченко и Геращенко

Магучих стала чемпионкой Украины, опередив Левченко и Геращенко

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 23:09
Магучих с не из самым лучшим результатом выиграла ЧУ-2026 в помещении
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

На чемпионате Украины-2026 в помещении состоялся финал в прыжках в высоту среди женщин с участием всех лидеров сборной. Победу одержала Ярослава Магучих.

О результате чемпионата Украины сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Магучих удивила результатом

Главная борьба в финале чемпионата Украины началась с высоты 1.79 м, когда к борьбе присоединились главные фаворитки: Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Екатерина Табашник. Все они уверенно преодолели стартовые планки, тогда как часть участниц завершила выступления раньше.

На 1.90 м в секторе остались четыре претендентки на медали. Магучих начала именно с этой высоты и взяла ее с первой попытки. Геращенко также прыгала безошибочно. Для Екатерины Табашник соревнования завершились из-за травмы — турнир был временно остановлен для оказания медицинской помощи.

После 1.93 м борьбу продолжили Магучих, Левченко и Геращенко. На 1.96 м лишь две спортсменки остались в секторе — Магучих и Левченко, тогда как Ирина завоевала бронзу с результатом 1.93 м. Обе лидерки преодолели 1.96 м, но Магучих сделала это с меньшего количества попыток, что и обеспечило ей победу.

После оформления чемпионства Ярослава не смогла взять 2.00 метра, хотя уже в этом сезоне показывала лучшие результаты.

Напомним, чемпиона мира по шашкам мобилизовали в штурмовое подразделение ВСУ.

Возлюбленная португальской легенды Криштиану Роналду опубликовала интересное фото с самолета.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Чемпионат Украины (легкая атлетика)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
