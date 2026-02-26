Відео
Головна Спорт У Раді заявили, що ТЦК мобілізували чемпіона світу з шашок

У Раді заявили, що ТЦК мобілізували чемпіона світу з шашок

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 18:27
У парламенті заявили про мобілізацію в штурмовий підрозділ чемпіона світу з шашок
Юрій Анікєєв. Фото: shashky.in.ua

Народний депутат Георгій Мазурашу прокоментував ситуацію навколо багаторазового чемпіона світу з шашок Юрія Анікєєва. Парламентар повідомив про мобілізацію спортсмена та поставив питання щодо використання його потенціалу.

Про це він заявив під час виступу у парламенті, передає портал Новини.LIVE.

Заява з парламентської трибуни

Мазурашу повідомив, що Анікєєв, який є чемпіоном світу та Європи з шашок-64 і шашок-100, нині проходить службу у штурмовому підрозділі на самому передку.

Народний депутат поставив під сумнів доцільність такого кадрового рішення, наголосивши на необхідності раціонального використання інтелектуального та спортивного ресурсу держави.

Анікєєв — один з найуспішніших українських шашкістів останніх років. Він неодноразово ставав призером міжнародних турнірів, представляючи Україну на світовій арені.

Юрій Анікєєв увійшов в історію українського спорту у 2023 році, коли на чемпіонаті світу в Кюрасао виборов золото в шашках-100 і став першим українцем, який здобув цей титул у чоловічій категорії. До цього він уже мав вагомий міжнародний доробок — три перемоги на світових першостях із шашок-64 у класичній програмі та низку чемпіонських звань на рівні Європи.

Найближчим часом саме Анікєєв мав стати ключовою фігурою збірної України на командному чемпіонаті світу-2026 з шашок-100, який відбудеться 5–12 травня у Франції. Однак, спортсмена мобілізували в підрозділ Pentagon, який діє у складі 225-го окремого штурмового полку.

Міжнародна федерація шашок FMJD вже зверталася до Президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити повернення Анікєєва до складу національної збірної.

Офіційної реакції державних органів на це звернення наразі не оприлюднено.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
