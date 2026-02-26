В Раде раскритиковали мобилизацию чемпиона мира по шашкам

Юрий Аникеев. Фото: shashky.in.ua

Сотрудники ТЦК мобилизировали многократного чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева. Народный депутат Георгий Мазурашу сообщил, что спортсмена направили в штурмовое подразделение.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Заявление с парламентской трибуны

Мазурашу сообщил, что Аникеев, который является чемпионом мира и Европы по шашкам-64 и шашкам-100, сейчас проходит службу в штурмовом подразделении на самом передке.

Народный депутат поставил под сомнение целесообразность такого кадрового решения, подчеркнув необходимость рационального использования интеллектуального и спортивного ресурса государства.

Аникеев — один из самых успешных украинских шашистов последних лет. Он неоднократно становился призером международных турниров, представляя Украину на мировой арене.

Юрий Аникеев вошел в историю украинского спорта в 2023 году, когда на чемпионате мира в Кюрасао завоевал золото в шашках-100 и стал первым украинцем, который получил этот титул в мужской категории. До этого он уже имел весомый международный задел — три победы на мировых первенствах по шашкам-64 в классической программе и ряд чемпионских званий на уровне Европы.

В ближайшее время именно Аникеев должен был стать ключевой фигурой сборной Украины на командном чемпионате мира-2026 по шашкам-100, который состоится 5-12 мая во Франции. Однако, спортсмена мобилизовали в подразделение Pentagon, которое действует в составе 225-го отдельного штурмового полка.

Международная федерация шашек FMJD уже обращалась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить возвращение Аникеева в состав национальной сборной.

Официальной реакции государственных органов на это обращение пока не обнародовано.

Напомним, футболист сборной Украины еще не скоро выйдет на поле — он услышал ужасные новости.

Чемпион мира по боксу Александр Усик, вероятно, мог подписать контракт с владельцами UFC.