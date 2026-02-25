Відео
Головна Спорт Вайт повідомив, що Усик підписав контракт з Zuffa Boxing

Вайт повідомив, що Усик підписав контракт з Zuffa Boxing

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 21:38
Усик уклав контракт із Дейною Вайтом та Туркі Аль аш-Шейхом
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик уклав контракт із промоутерською компанією Zuffa Boxing. Інформацію про це озвучив відомий менеджер і промоутер Дін Вайт.

Про це Вайт заявив в коментарі YouTube-каналу Seconds Out, передає портал Новини.LIVE.

Можливий новий етап кар’єри

За словами Вайта, він особисто бачив підписаний контракт, але не володіє деталями фінансових умов угоди. Функціонер припустив, що перехід українця до структури Zuffa може вплинути на розклад сил у професійному боксі, зважаючи на підтримку з боку саудівських інвесторів.

Вайт зазначив, що подібні кроки можуть стати сигналом для інших боксерів, які розглядатимуть співпрацю з новим гравцем на ринку. На його думку, фінансовий фактор відіграватиме суттєву роль у виборі спортсменів.

Усик, якому 39 років, востаннє виходив у ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Він залишається чемпіоном за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі та раніше заявляв, що вже визначив дату завершення кар’єри.

Офіційного підтвердження угоди від команди Усика або Zuffa Boxing наразі немає.

Раніше Zuffa Boxing шокували світ підписанням контракту з Коннором Бенном, якому за один бій заплатять 15 млн доларів. Ця сума шокувала бійців UFC, у яких з Zuffa Boxing один власник. В організації гонорари набагато менше  ніж заплатили британцю.

Якщо врахувати статус Усика в порівнянні з Бенном, то гонорар українця має бути набагато більше ніж у британця.

Олександр Усик Дейна Уайт українські боксери Туркі Аль аш-Шейх Zuffa Boxing
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
