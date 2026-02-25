Усик перешёл в Zuffa Boxing — заявление промоутера

Александр Усик. Фото: Reuters

Об'єдиненный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал частью проекта Zuffa Boxing. Об этом сообщил промоутер и менеджер Дин Уайт.

Об этом Уайт заявил в комментарии YouTube-каналу Seconds Out, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Возможен новый этап карьеры

По словам Уайта, он лично видел подписанный контракт, но не владеет деталями финансовых условий сделки. Функционер предположил, что переход украинца в структуру Zuffa может повлиять на расклад сил в профессиональном боксе, учитывая поддержку со стороны саудовских инвесторов.

Уайт отметил, что подобные шаги могут стать сигналом для других боксеров, которые будут рассматривать сотрудничество с новым игроком на рынке. По его мнению, финансовый фактор будет играть существенную роль в выборе спортсменов.

Усик, которому 39 лет, последний раз выходил в ринг в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Он остается чемпионом по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и ранее заявлял, что уже определил дату завершения карьеры.

Официального подтверждения сделки от команды Усика или Zuffa Boxing пока нет.

Ранее Zuffa Boxing шокировала мир подписанием контракта с Коннором Бенном, которому за один бой заплатят 15 млн долларов. Эта сумма шокировала бойцов UFC, у которых с Zuffa Boxing один владелец. В организации гонорары намного меньше чем заплатили британцу.

Если учесть статус Усика по сравнению с Бенном, то гонорар украинца должен быть намного больше чем у британца.

Напомним, болельщики в комментариях атаковали украинскую прыгунью в высоту Юлию Левченко.

Полузащитник сборной Украины может вернуться в футбол после длительного перерыва.